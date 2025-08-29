Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80

Thành Tài
Thành Tài
29/08/2025 20:00 GMT+7

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, gian trưng bày 'Khát vọng bầu trời' của Vietnam Airlines đã mang đến một điểm nhấn đặc biệt: động cơ Rolls-Royce Trent XWB – "trái tim" của dòng máy bay thân rộng Airbus A350.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 1.

Hình ảnh cận cảnh động cơ Rolls-Royce Trent XWB

ẢNH: VNA

Trent XWB là một trong những động cơ máy bay có hiệu quả nhất thế giới. Đây cũng là loại động cơ hiện đại nhất đang lắp đặt trên đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines, với đầy đủ các linh kiện chi tiết, bao gồm 22 lá Fan blades – mỗi lá trị giá hơn 1 triệu đô la. Trọng lượng của động cơ lên tới hơn 9 tấn, thể hiện sự hoành tráng và sức mạnh của công nghệ hàng không hiện đại.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 2.

Động cơ Rolls-Royce Trent XWB – “trái tim” của Airbus A350 lần đầu được trưng bày tại Triển lãm A80

ẢNH: VNA

Động cơ này có lực đẩy tối đa 84.200 lbf (pound lực) được coi là động cơ có lực đẩy mạnh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt (2015), tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước và đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn. Không chỉ giảm đáng kể khí thải và tiếng ồn, Trent XWB còn đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới nhất. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 35 động cơ Trent XWB, trong khi trên toàn thế giới có hơn 1.250 động cơ cùng loại đang hoạt động.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 3.

Trent XWB nổi bật với lực đẩy tối đa 84.000 pound-force và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước

ẢNH: VNA

Nhờ khả năng bay xa vượt trội, Trent XWB có thể kết nối hầu hết các thành phố lớn trên toàn cầu và hiện đang thực hiện tuyến bay thương mại dài nhất thế giới. Đây chính là minh chứng cho tính linh hoạt và độ tin cậy hàng đầu trong ngành hàng không.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 4.

Với tầm bay xa vượt trội, Trent XWB hiện đang phục vụ tuyến bay thương mại dài nhất thế giới

ẢNH: VNA

Với hiệu suất đột phá, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy cao, Trent XWB trở thành động cơ thân rộng được đưa vào sử dụng sớm nhất và cũng là mẫu bán chạy nhất từ trước đến nay. Cặp đôi Airbus A350 – Trent XWB được ví như sự kết hợp hoàn hảo, mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO₂ thấp hơn 25%, mở ra tương lai bền vững cho ngành hàng không.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 5.

Công nghệ Trent XWB giúp giảm đáng kể khí thải và tiếng ồn, hướng đến mục tiêu hàng không xanh

ẢNH: VNA

Để mang động cơ Rolls-Royce Trent XWB đến gần công chúng tại triển lãm A80, Vietnam Airlines đã huy động một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong mọi khâu từ chuẩn bị, đóng gói đến bảo quản và vận chuyển.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 6.

Vietnam Airlines huy động kỹ sư và kỹ thuật viên chuyên môn cao để vận chuyển, lắp đặt động cơ theo chuẩn quốc tế

ẢNH: VNA

Anh Lưu Minh Đức, kỹ sư của Công ty Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines (VAECO) cho biết: "Việc vận chuyển động cơ nặng hơn 9 tấn không hề đơn giản. Vietnam Airlines đã sử dụng xe cẩu chuyên dụng tải trọng lớn để di chuyển, trong khi các chuyên gia hàng đầu của VAECO theo sát và chỉ đạo cẩn trọng từng chi tiết".

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 7.

Vietnam Airlines triển khai quy trình đóng gói, bảo quản và vận chuyển động cơ Trent XWB theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình

ẢNH: VNA

"Tại triển lãm, động cơ được đặt trong phòng riêng biệt, nơi hệ thống điều hòa và máy hút ẩm hoạt động liên tục 24/24. Sàn phòng được bọc kỹ lưỡng để tránh nước tràn vào, đồng thời bốn tấm thép dày 2 cm được đặt dưới động cơ nhằm ngăn tình trạng lún, đảm bảo môi trường bảo quản lý tưởng", anh Đức nói.

Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80 - Ảnh 8.

Việc trưng bày động cơ tại Triển lãm A80 khẳng định năng lực kỹ thuật hàng không của Vietnam Airlines và VAECO

ẢNH: VNA

Việc trưng bày động cơ Trent XWB không chỉ là cơ hội để Vietnam Airlines giới thiệu công nghệ động cơ hàng đầu thế giới, mà còn là minh chứng cho năng lực vận hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp của Công ty Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines (VAECO). Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Vietnam Airlines là hãng hàng không uy tín trong khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh kỹ thuật hàng không Việt Nam và thương hiệu VAECO tới bạn bè, đối tác quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Airbus A350 Chiêm ngưỡng ‘trái tim’ Airbus A350 của Vietnam Airlines Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” động cơ Rolls-Royce Trent XWB – “trái tim” của dòng máy bay thân rộng Airbus A350
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận