Bác bỏ tin đồn lãnh đạo Công an Hải Phòng liên quan vụ xây nhầm nhà trên đất người khác

Ngày 18.9, đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, khẳng định ông hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ hay liên hệ nào với ông Đỗ Văn Hữu, người xây dựng trái phép ngôi nhà trên đất của người khác tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng).

Công an TP.Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm người tung tin đồn sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Công an thành phố ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Được biết, những ngày qua, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người đàn ông xây dựng trái phép nhà trên đất người khác tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng) có quan hệ họ hàng với lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

Trước thông tin trên, đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, khẳng định bản thân không có bất kỳ liên quan nào đến vụ việc.

"Đây là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn bịa đặt. Việc lan truyền thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi cũng như hình ảnh của lực lượng công an thành phố", đại tá Điệp nói.

Theo tìm hiểu, vụ việc đang được dư luận quan tâm liên quan đến ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến, trú tại P.Thiên Hương, đã xây dựng nhà trên thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất người khác ẢNH: N.H

UBND P.Thiên Hương đã nhiều lần làm việc, xác định quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc về gia đình bà Loan theo giấy chứng nhận đã được UBND H.Thủy Nguyên (cũ) cấp. Tòa án Nhân dân khu vực 1 - TP.Hải Phòng cũng đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho chủ sở hữu hợp pháp. Hiện ông Hữu đã kháng cáo và vụ việc chờ xét xử phúc thẩm.



Trong khi chính quyền địa phương và tòa án đang giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, việc xuất hiện tin đồn gán ghép cán bộ lãnh đạo vào vụ việc đã gây hoang mang dư luận.

Vụ nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: Người vi phạm vẫn 'cố thủ'

Công an TP.Hải Phòng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân và gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng nhấn mạnh, quan điểm xử lý mọi vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các tin giả, tin đồn thất thiệt, đảm bảo thông tin minh bạch, đúng sự thật để ổn định dư luận.