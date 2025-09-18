Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Xác minh thông tin Bệnh viện vùng Tây nguyên tán sỏi cho bệnh nhân khi máy hỏng

Liên Châu
Liên Châu
18/09/2025 17:28 GMT+7

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh khi máy laser tán sỏi bị hỏng.

Ngày 18.9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên mặc dù đã bị hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Xác minh Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên tán sỏi cho bệnh nhân khi máy hỏng - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên bị phản ánh: máy laser tán sỏi hỏng nhưng vẫn thực hiện kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh

ẢNH: BYT

Tại công văn, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bất ngờ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi thận lúc máy hỏng

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và thiết bị y tế) trước 13 giờ ngày 19.9.

Theo Bộ Y tế, trước đó, ngày 17.9, các phương tiện truyền thông đưa tin Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên mặc dù đã bị hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay, nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.

Bộ Y tế yêu cầu an toàn người bệnh sau phẫu thuật ghép xương, khớp nhân tạo

Bộ Y tế yêu cầu an toàn người bệnh sau phẫu thuật ghép xương, khớp nhân tạo

Nhiều ca bệnh phục hồi chức năng, ung thư cần tạo hình xương sau phẫu thuật. Bộ phận ghép thay thế được tạo ra từ in 3D với các vật liệu y tế giúp người bệnh được đảm bảo các chức năng, nhưng vẫn cần theo dõi sức khỏe, đặc biệt về an toàn.

Ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn người bệnh

