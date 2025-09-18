Người xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng nói gì?

Ngày 18.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu (trú P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng), thừa nhận việc gia đình mình xây dựng nhà trên đất của người khác là sai. Tuy nhiên, ông giải thích nguyên nhân do nhầm lẫn vị trí lô đất khi mua qua môi giới.



Căn nhà xây nhầm trên đất người khác tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng) ẢNH: N.H

Theo ông Hữu, tháng 8.2024, vợ chồng ông có nhờ người môi giới tên Ngọc Anh mua hộ một lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên cũ (nay là tổ dân phố 7, P.hiên Hương). Thửa đất gốc được chủ cũ bán cho môi giới, sau đó được chia thành 7 lô, mỗi lô rộng 60 m2.

"Gia đình tôi mua lô thứ hai trong tổng số 7 lô này. Nhưng do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không nắm rõ vị trí, tháng 9.2024 khi khởi công, tôi đã nhầm sang lô thứ 2 tính từ đầu ngõ. Đến ngày 29.10.2024, khi nhận giấy chứng nhận thì mới biết đất của tôi thực chất là lô thứ 6, chứ không phải vị trí tôi đã xây dựng", ông Hữu nói.

Ông Hữu nêu hoàn cảnh khó khăn mong được đền bù, giữ lại ngôi nhà ẢNH: N.T

Ông Hữu cho biết, gia đình hiện rất khó khăn, toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm đã dồn vào xây dựng căn nhà này.

"Nếu phải tháo dỡ thì gia đình 5 người chúng tôi không biết ở đâu. Tôi cũng đã nhận thức được việc làm sai và mong vợ chồng bà Loan nhượng lại hoặc đổi đất. Chúng tôi sẽ trả tiền theo giá thị trường, đồng thời đền bù thiệt hại cho gia đình bà Loan", ông Hữu bày tỏ.

Tuy nhiên, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan, chủ hợp pháp của thửa đất, không đồng ý với bất kỳ phương án đổi hay bán.

Trước đó, ngày 11.8.2025, TAND khu vực 1 - TP.Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Vụ nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: Người vi phạm vẫn 'cố thủ'

Nguyên đơn đòi bồi thường hơn 160 triệu

Bà Trần Thị Kim Loan chủ sở hữu hợp pháp thửa đất bị ông Hữu xây dựng trái phép tại P.Thiên Hương cho biết, gia đình bà đã gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo bà Loan, việc ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ đất và xây nhà trái phép trong gần 1 năm qua đã gây tổn thất lớn cho gia đình.

Căn nhà của ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan ẢNH: N.H

Trong đơn, bà Loan đề nghị gia đình ông Hữu phải bồi thường các khoản chi phí phát sinh, gồm: phí thẩm định giá 15 triệu đồng; tiền thuê nhà 8 triệu đồng/tháng; chi phí thuê người giám sát 5 triệu đồng/tháng; cùng một số khoản khác như án phí. Tổng thiệt hại trong 9 tháng qua được bà Loan ước tính hơn 162 triệu đồng.

Bà Loan khẳng định, số tiền yêu cầu bồi thường sẽ tiếp tục tăng cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao lại đất đúng theo quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà.

Ngày 15.9, UBND P.Thiên Hương tổ chức cuộc họp liên quan vụ việc. Chính quyền địa phương một lần nữa khẳng định quyền sử dụng đất thuộc về vợ chồng bà Loan; đồng thời yêu cầu ông Hữu chấp hành bản án sơ thẩm khi có hiệu lực. Tuy vậy, ông Hữu cho biết gia đình đã gửi đơn kháng cáo lên TAND TP.Hải Phòng, đề nghị xem xét lại vụ việc ở cấp phúc thẩm.

Trong thời gian chờ kết quả xét xử, UBND P.Thiên Hương đề nghị các bên tiếp tục trao đổi, tìm hướng thống nhất nhằm hạn chế thiệt hại cho cả hai gia đình.