Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương từ ngân sách

Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính công bố.

Theo Bộ Công an, cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế với thu nhập là tiền lương được trả từ nguồn ngân sách ẢNH: NGỌC THẮNG

Góp ý vào dự luật, Bộ Công an cho rằng, cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

"Theo điểm a khoản 1 điều 5 luật Ngân sách nhà nước năm 2025, các khoản thu từ thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng là khoản thu ngân sách nhà nước.

Do đó, việc ngân sách nhà nước trả tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động, sau đó thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân đối với chính khoản tiền lương, tiền công do chính ngân sách nhà nước chi trả để nộp lại ngân sách nhà nước làm phát sinh thêm các quy trình, thủ tục, bộ phận, nhân sự để thực hiện việc thu ngân sách nhà nước", Bộ Công an nêu.

Theo Bộ Tài chính, luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất đối với tất cả các cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Nguyên tắc chung của pháp luật thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như sau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Ngoài nội dung trên, Bộ Công an cũng góp ý nghiên cứu miễn thuế cho phần tiền làm thêm giờ, tiền ca đêm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp khó khăn.

Lý do, các khoản thu nhập trên có tính động viên, hoặc bù đắp rủi ro cho người lao động. Việc đánh thuế sẽ làm giảm tính khuyến khích của các chính sách thưởng, thưởng vượt năng suất lao động..., đồng thời sẽ gây thiệt thòi cho người lao động (nhất là lao động làm ca đêm, làm thêm giờ, lao động phổ thông).

Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung các loại tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử, tài sản ảo...) vào diện thu nhập chịu thuế để bắt kịp xu thế tài chính hiện đại...

Xem xét tính thuế với thu nhập thừa kế, cho, tặng bằng tiền mặt

Tại khoản 1 điều 4 dự thảo luật quy định về thu nhập được miễn thuế như sau: thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở của cá nhân được miễn thuế trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở duy nhất ẢNH: ĐAN THANH

Góp ý vào nội dung này, UBND tỉnh Lào Cai đề xuất xem xét quy định việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập nhận bằng tiền giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Lý do, hiện nay việc thừa kế, cho, tặng nhận các khoản thu nhập bằng tiền giữa người thân trong gia đình là phổ biến, cần có quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, tạo thuận lợi trong thi hành.

Ở khía cạnh này, Bộ Tài chính lý giải, để đảm bảo tính bao quát, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cùng một loại thu nhập, góp phần mở rộng cơ sở thuế, phù hợp với pháp luật dân sự hiện hành về thừa kế và các hình thức thừa kế, quy định về thu nhập từ thừa kế, quà tặng được sửa đổi, hoàn thiện tại dự luật như sau: thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và một số tài sản khác theo quy định của Chính phủ.

UBND TP.Đà Nẵng nêu, khoản 2 điều 4 dự thảo luật quy định về thu nhập được miễn thuế đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Để quy định được rõ ràng, đề nghị bổ sung cụm từ "tại Việt Nam". Cụ thể như sau: "Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam".

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến, tham gia để nghiên cứu khi xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện luật.