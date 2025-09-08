Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ YouTuber gây rối trật tự công cộng ở phường An Lạc

Hoàng Huy
Hoàng Huy
08/09/2025 13:06 GMT+7

Liên quan vụ hai nhóm khách, có 2 YouTuber xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự công cộng tại quán Cà Kê Nướng (số 134 đường số 7, phường An Lạc), ngày 8.9, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người.

Trước đó, tối 4.9, tại quán Cà Kê Nướng, số 134, đường số 7, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM hai nhóm khách xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự công cộng.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp 4 người gây rối trật tự công cộng tại phường An Lạc - Ảnh 1.

Các nghi can từ trái qua: Dương Trọng Quốc, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh

ẢNH: THANH TUYỀN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm của Hứa Duy Phương (YouTuber), Dương Trọng Quốc cùng bạn bè đến quán ăn uống, quay video. Cùng thời điểm, tại đây cũng có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (YouTuber), Lê Hồng Khanh và một số người khác.

Đến 21 giờ 30, giữa hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Hứa Duy Phương, Nguyễn Văn Nhân và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát. Nguyễn Đỗ Đăng Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích.

Sau đó, Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm khiến tình hình căng thẳng. Vụ việc chỉ chấm dứt khi bảo vệ quán kịp thời can ngăn. Hứa Duy Phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, củng cố hồ sơ.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp 4 người gây rối trật tự công cộng tại phường An Lạc - Ảnh 2.

Cơ quan công an lấy lời khai với các nghi can

ẢNH: THANH TUYỀN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 nghi can: Hứa Duy Phương, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Dương Trọng Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Hứa Duy Phương đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các cơ sở dịch vụ cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tránh hành vi nóng nảy, gây rối nơi công cộng. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Khi phát hiện vụ việc phức tạp, người dân cần báo ngay cho công an để được can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.

Mong manh ranh giới từ tự vệ đến gây rối trật tự công cộng

Mong manh ranh giới từ tự vệ đến gây rối trật tự công cộng

Gửi đơn kêu cứu tới Báo Thanh Niên, bị can Lê Trung Dũng (giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM) cho rằng ông và con trai là bị can L.T.K (18 tuổi, đang học lớp 12) bị khởi tố, truy tố oan sai về hành vi 'gây rối trật tự công cộng' tại nhà mình khi đang tự vệ bởi một nhóm người đến đánh ông.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhân viên gây rối, đánh người nước ngoài ở phố Bùi Viện

Xét xử vụ gây rối trật tự công cộng, tranh luận bị cáo bị bệnh tâm thần hay không

