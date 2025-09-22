Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão Ragasa trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa vẫn mạnh kinh hoàng cấp 17, tiến gần Biển Đông

Đến 7 giờ ngày 24.9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía đông. Bão mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17.

Đến 7 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 13–14, giật cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Trong 72–120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ tiếp tục suy yếu.

7 đài khí tượng quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào Việt Nam

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 mét, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.