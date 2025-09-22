Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Siêu bão Ragasa vẫn mạnh kinh hoàng cấp 17, tiến gần Biển Đông
Video Thời sự

Siêu bão Ragasa vẫn mạnh kinh hoàng cấp 17, tiến gần Biển Đông

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/09/2025 09:41 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày 22.9.2025, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão Ragasa trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa vẫn mạnh kinh hoàng cấp 17, tiến gần Biển Đông

Đến 7 giờ ngày 24.9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía đông. Bão mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17.

Đến 7 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 13–14, giật cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Trong 72–120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ tiếp tục suy yếu.

7 đài khí tượng quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào Việt Nam

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 mét, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?

Siêu bão Ragasa có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 sẽ vào Biển Đông trong ngày 23.9. Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, cảnh báo mưa lớn, giông sét nhiều nơi.

Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể ‘đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn’

Bão Ragasa tiếp tục tăng cấp, sóng biển cao trên 10 mét

Khám phá thêm chủ đề

Bão Ragasa siêu bão ragasa siêu bão tin bão mới nhất dự báo bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận