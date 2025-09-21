Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21.9.2025, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 16-17 (tương đương khoảng 184-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Cường độ bão Ragasa mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024.

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 19 giờ ngày 22.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía bắc tây bắc. Bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong ngày 25.9, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.