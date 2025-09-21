Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?
Video Thời sự

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
21/09/2025 21:06 GMT+7

Siêu bão Ragasa có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 sẽ vào Biển Đông trong ngày 23.9. Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, cảnh báo mưa lớn, giông sét nhiều nơi.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21.9.2025, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 16-17 (tương đương khoảng 184-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Cường độ bão Ragasa mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024.

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, thời tiết TP.HCM sẽ ảnh hưởng thế nào?

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 19 giờ ngày 22.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía bắc tây bắc. Bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong ngày 25.9, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa sẽ gây ra đợt mưa lớn cho TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới

NGUỒN: VNDMS

Khám phá thêm chủ đề

ragasa siêu bão Bão số 9 dự báo thời tiết Bão trên Biển Đông thời tiết TP.HCM ảnh hưởng bão ảnh hưởng bão ragasa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận