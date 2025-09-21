Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Ragasa đã mạnh lên cấp siêu bão với cường độ đạt cấp 16, giật trên cấp 17 và đang hướng về Biển Đông. Trong ngày 22 - 23.9, siêu bão đạt cường độ cực đại ở cấp 16 - 17, giật trên cấp 17. Cường độ bão Ragasa mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024. Trong ngày 25.9, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Siêu bão Ragasa sẽ gây ra đợt mưa lớn cho TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới NGUỒN: VNDMS

Đối với thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Tuy nhiên, nếu có vào đất liền nước ta thì khi đó bão sẽ suy yếu khá nhiều.



Chiều tối nay, mây giông đã bắt đầu xuất hiện ở Nam bộ và khu vực nam Trung bộ NGUỒN: HYMET

Thế nhưng, khi đạt cấp siêu bão và tiến vào khu vực bắc Biển Đông, do hoàn lưu bão rộng nên sẽ hút gió, kích động gây nhiễu động mạnh trên toàn bộ Biển Đông. Không chỉ trên biển, bão còn ảnh hưởng tới thời tiết TP.HCM nói riêng và cả Nam bộ sẽ đón đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa to kèm theo giông, sét, gió giật mạnh; đặc biệt là vùng ven biển TP.HCM và Lâm Đồng. Cao điểm của đợt mưa giông kéo dài từ ngày 23 - 25.9.

Tại TP.HCM và Nam bộ, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng siêu bão Ragasa thì khoảng ngày 27 - 29.9 có khả năng xuất hiện một vùng hội tụ gió trên vùng biển phía đông của khu vực Nam bộ. Vùng hội tụ này có xu hướng di chuyển theo hướng tây về phía đất liền Nam bộ gây thêm một đợt mưa giông ở khu vực.

Bão Ragasa mạnh lên cấp 15, 6 bộ sắp họp ứng phó bão

Do vậy, trong 10 ngày cuối tháng 9, TP.HCM và Nam bộ đón 2 đợt mưa lớn; dự báo ở các phường trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn tổng lượng mưa phổ biến 100 mm, khu vực Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè lên tới 130 - 140 mm, đặc biệt Bình Chánh, Cần Giờ khoảng 150 mm; các phường thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có lượng mưa phổ biến từ 120 - 130 mm, riêng Phú Giáo, Xuyên Mộc, Côn Đảo đón lượng mưa cao hơn từ 140 - 150 mm.