Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?

Chí Nhân
Chí Nhân
21/09/2025 19:18 GMT+7

Siêu bão Ragasa có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 sẽ vào Biển Đông trong ngày 23.9. Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, cảnh báo mưa lớn, giông sét nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Ragasa đã mạnh lên cấp siêu bão với cường độ đạt cấp 16, giật trên cấp 17 và đang hướng về Biển Đông. Trong ngày 22 - 23.9, siêu bão đạt cường độ cực đại ở cấp 16 - 17, giật trên cấp 17. Cường độ bão Ragasa mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024. Trong ngày 25.9, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. 

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa sẽ gây ra đợt mưa lớn cho TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới

NGUỒN: VNDMS

Đối với thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Tuy nhiên, nếu có vào đất liền nước ta thì khi đó bão sẽ suy yếu khá nhiều.

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?- Ảnh 2.

Chiều tối nay, mây giông đã bắt đầu xuất hiện ở Nam bộ và khu vực nam Trung bộ

NGUỒN: HYMET

Thế nhưng, khi đạt cấp siêu bão và tiến vào khu vực bắc Biển Đông, do hoàn lưu bão rộng nên sẽ hút gió, kích động gây nhiễu động mạnh trên toàn bộ Biển Đông. Không chỉ trên biển, bão còn ảnh hưởng tới thời tiết TP.HCM nói riêng và cả Nam bộ sẽ đón đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa to kèm theo giông, sét, gió giật mạnh; đặc biệt là vùng ven biển TP.HCM và Lâm Đồng. Cao điểm của đợt mưa giông kéo dài từ ngày 23 - 25.9.

Tại TP.HCM và Nam bộ, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng siêu bão Ragasa thì khoảng ngày 27 - 29.9 có khả năng xuất hiện một vùng hội tụ gió trên vùng biển phía đông của khu vực Nam bộ. Vùng hội tụ này có xu hướng di chuyển theo hướng tây về phía đất liền Nam bộ gây thêm một đợt mưa giông ở khu vực.

Bão Ragasa mạnh lên cấp 15, 6 bộ sắp họp ứng phó bão

Do vậy, trong 10 ngày cuối tháng 9, TP.HCM và Nam bộ đón 2 đợt mưa lớn; dự báo ở các phường trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn tổng lượng mưa phổ biến 100 mm, khu vực Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè lên tới 130 - 140 mm, đặc biệt Bình Chánh, Cần Giờ khoảng 150 mm; các phường thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có lượng mưa phổ biến từ 120 - 130 mm, riêng Phú Giáo, Xuyên Mộc, Côn Đảo đón lượng mưa cao hơn từ 140 - 150 mm.

Tin liên quan

Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, sẽ đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, sẽ đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Bão Ragasa đã mạnh lên siêu bão với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo trong ngày 25.9, bão Ragasa sẽ đổ bộ đất liền nước ta, trọng tâm là các tỉnh từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước

Khám phá thêm chủ đề

siêu bão siêu bão ragasa thời tiết TP.HCM Thời tiết nam bộ mưa lớn siêu bão vào biển đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận