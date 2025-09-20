Sắp xuất hiện siêu bão?

Bão chồng bão, gây thời tiết xấu kéo dài

Ngày 19.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) phát cùng lúc 2 bản tin cảnh báo bão; một bản tin về cơn bão số 8 và một bản tin về cơn bão Rasaga đang hướng vào Biển Đông, khả năng sẽ trở thành cơn bão số 9. Đáng chú ý, Rasaga được nhiều chuyên gia dự báo rất nguy hiểm khi có thể trở thành siêu bão trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của bão số 8, chiều 18.9 vừa qua, tại TP.HCM xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, sau đó lượng tuy có giảm nhưng vẫn kéo dài đến tận nửa đêm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tính đến sáng qua 19.9, lượng mưa tại Bến Cát lên đến trên 120 mm, Lê Minh Xuân gần 100 mm, Bình Chánh 85,4 mm, An Phú 63,4 mm… Mưa lớn vào giờ tan ca khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, kẹt xe kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường nhật của rất nhiều người. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng xuất hiện trên diện rộng ở Nam bộ với lượng mưa ở Bàu Đồn (Tây Ninh) là 64,4 mm, Khánh Hưng (Cà Mau) 86,8 mm…

TP.HCM ngập nặng vì mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 Ảnh: Phạm Hữu

NCHMF cho biết đến chiều 19.9, bão số 8 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông khoảng 120 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Trung Quốc. Trên vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ nên nhiều nơi ở VN tiếp tục có mưa vừa, mưa to; đặc biệt là khu vực phía nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, ngày 19.9, mưa giông xuất hiện từ đầu giờ chiều nhưng chỉ rải rác và lượng mưa không lớn như ngày hôm trước. Trong 2 ngày cuối tuần, khi bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc cũng là lúc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ nâng trục nhẹ lên phía bắc và suy yếu. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn; mưa giông có xu hướng giảm trên toàn khu vực cả về diện và lượng. Riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to.

Khoảng đầu tuần sau, ngày 22 - 23.9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại kết hợp với bão Rasaga vào Biển Đông. Do vậy, trong tuần tới thời tiết cả trên biển và đất liền nước ta sẽ đón đợt mưa lớn và giông gió mạnh kéo dài. Người dân cần đặc biệt chú ý phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Lo siêu bão đúng đợt triều cường cao

Bão Rasaga hình thành trên vùng biển phía đông của Philippines từ tối 18.9. Do mức độ nguy hiểm và phức tạp của nó nên dù còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000 km về phía đông nhưng sáng 19.9, NCHMF đã phát bản tin cảnh báo khi bão mới hình thành với sức gió mạnh cấp 8 (tương đương 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ; đến khoảng 7 giờ sáng 23.9, sẽ vào khu vực đông bắc Biển Đông thành bão số 9.

Tuần tới, TP.HCM khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nhiều nơi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Rasaga, từ chiều và đêm 22.9, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Bão Rasaga có khả năng đạt cường độ rất mạnh - cấp siêu bão với cường độ từ cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; vùng gần tâm bão sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông. Nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Từ giữa tuần sau, hoàn lưu bão Rasaga sẽ gây mưa lớn trên diện rộng cả nước đặc biệt là các tỉnh miền Bắc.

3 tháng cuối năm có thêm 2 cơn bão đổ bộ đất liền Theo NCHMF, hiện tượng ENSO có xu hướng nghiêng về pha lạnh La Nina. Giai đoạn tháng 10 - 12, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5 cơn bão (áp thấp nhiệt đới), cao hơn so với trung bình nhiều năm, có khoảng 2 cơn đổ bộ đất liền VN. Do ảnh hưởng từ các cơn bão, áp thấp nhiệt đới nên từ tháng 10 - 11, khu vực miền Trung thường xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 năm sau.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, các dự báo hiện tại phần lớn nhận định đây là một cơn bão rất mạnh. Tuy nhiên, do đường đi của nó sát với khu vực đất liền phía nam của Trung Quốc nên có khả năng cường độ bão sẽ suy yếu khi tiếp cận khu vực đất liền nước ta. Dù vậy, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi những diễn biến được cập nhật tiếp theo vì khả năng còn nhiều biến đổi bất ngờ.

Đối với TP.HCM và khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại nên thời tiết phổ biến có mưa giông diện rộng. Đặc biệt cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, nhà cửa; mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp. Đặc biệt, hiện nay đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch và do ảnh hưởng của bão khiến triều cường càng cao. TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn vào chiều tối kết hợp với triều cường cao gây ngập nặng ở nhiều nơi.