Đêm qua, siêu bão Ragasa gây mưa lớn gần 100 mm ở TP.HCM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22.9, tâm siêu bão Ragasa chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 16 - 17 (tương đương từ 184 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

TP.HCM đêm qua xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng siêu bão Ragasa, sáng sớm nay mưa giông tiếp tục phát triển trên nhiều khu vực NGUỒN: VNDMS

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua bắc Trung bộ nối với hoàn lưu siêu bão Ragasa gây ra các nhiễu động thời tiết trên khu vực Nam bộ. Trong đêm qua, xuất hiện mưa trên diện rộng ở Nam bộ, riêng tại TP.HCM, một số nơi có mưa to đến rất to; cụ thể tại Thanh An lên đến 96,6 mm, An Phú 94,2 mm, Sở Sao 71 mm…

Sáng sớm nay 22.9, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa kèm giông, sét trên khu vực ở TP.HCM như xã An Thới Đông, Thường Tân, Phước Thành, Dầu Tiếng, An Long, Phú Giáo, Suối Sâu, Đồng Sến, Minh Thạnh, Hoà Thành, Hoà Hiệp và các phường Thới An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, Phường An Phú, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Phường Tân Uyên… và mở rộng sang các khu vực lân cận.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông mạnh cục bộ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C, các tỉnh miền Tây từ 29 - 31 độ C.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường đầu tháng 8 âm lịch gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.