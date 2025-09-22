Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Đêm qua, siêu bão Ragasa gây mưa lớn gần 100 mm ở TP.HCM

Chí Nhân
Chí Nhân
22/09/2025 06:49 GMT+7

Khuya qua, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn gần 100 mm. Sáng sớm nay, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa tại nhiều khu vực. Dự báo đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 25.9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22.9, tâm siêu bão Ragasa chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 16 - 17 (tương đương từ 184 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đêm qua, siêu bão Ragasa gây mưa lớn gần 100 mm ở TP.HCM - Ảnh 1.

TP.HCM đêm qua xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng siêu bão Ragasa, sáng sớm nay mưa giông tiếp tục phát triển trên nhiều khu vực

NGUỒN: VNDMS

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua bắc Trung bộ nối với hoàn lưu siêu bão Ragasa gây ra các nhiễu động thời tiết trên khu vực Nam bộ. Trong đêm qua, xuất hiện mưa trên diện rộng ở Nam bộ, riêng tại TP.HCM, một số nơi có mưa to đến rất to; cụ thể tại Thanh An lên đến 96,6 mm, An Phú 94,2 mm, Sở Sao 71 mm…

Sáng sớm nay 22.9, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa kèm giông, sét trên khu vực ở TP.HCM như xã An Thới Đông, Thường Tân, Phước Thành, Dầu Tiếng, An Long, Phú Giáo, Suối Sâu, Đồng Sến, Minh Thạnh, Hoà Thành, Hoà Hiệp và các phường Thới An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, Phường An Phú, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Phường Tân Uyên… và mở rộng sang các khu vực lân cận.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông mạnh cục bộ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C, các tỉnh miền Tây từ 29 - 31 độ C.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường đầu tháng 8 âm lịch gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?

Siêu bão Ragasa, ảnh hưởng thế nào thời tiết TP.HCM?

Siêu bão Ragasa có cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 sẽ vào Biển Đông trong ngày 23.9. Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, cảnh báo mưa lớn, giông sét nhiều nơi.

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước

Khám phá thêm chủ đề

siêu bão ragasa mưa to TP.HCM mưa to siêu bão vào biển đông Thời tiết nam bộ mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận