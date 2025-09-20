Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tương đương khoảng 118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.

Bão Ragasa tiếp tục tăng cấp, sóng biển cao trên 10 mét

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 13 giờ ngày 21.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và có thể mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 490 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17.