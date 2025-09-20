Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Ragasa mạnh lên cấp 11, nhiều nơi mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới
Video Thời sự

Bão Ragasa mạnh lên cấp 11, nhiều nơi mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới

Phan Hậu
Phan Hậu
20/09/2025 10:18 GMT+7

Hồi 7 giờ sáng 20.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 750 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 20.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 750 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tương đương khoảng 103-117 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão Ragasa tăng cấp nhanh, hướng vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 7 giờ sáng 21.9, bão di chuyển theo hường tây tây bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và có thể mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 530 km về phía đông. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

