Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể ‘đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn’
Video Thời sự

Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể 'đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn'

Phan Hậu
21/09/2025 09:05 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 21.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tương đương khoảng 150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể ‘đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn’

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 7 giờ sáng 22.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và có thể mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 180 km về phía bắc đông bắc. Bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể ‘đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn’ - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão Ragasa

ẢNH: NCHMF

 

