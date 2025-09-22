Siêu bão Ragasa bất ngờ tăng tốc, chiều tối nay đi vào Biển Đông

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 22.9, vị trí của siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc và 121,7 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140 km về phía bắc.

Siêu bão Ragasa đang di chuyển nhanh hơn, tiến về phía Biển Đông ẢNH: WINDY

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão ở cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. Hiện tại, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc. Tuy nhiên, so sánh với thời điểm sáng nay, siêu bão Ragasa đã di chuyển với tốc độ nhanh hơn, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của rìa cao cận nhiệt đới, siêu bão Ragasa có xu hướng di chuyển nhanh hơn. Dự báo trong chiều tối nay, siêu bão sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 9 năm 2025.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển nhanh hơn, duy trì cường độ bão mạnh cấp 17, gió giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23.9.

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 23.9, tâm siêu bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, tốc độ di chuyển 20 - 25 km/giờ. Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông sẽ có sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền hoạt động.

Dự báo siêu bão Ragasa mạnh nhất ở cấp nào, nguy hiểm ra sao?

Diễn biến siêu bão Ragasa rất phức tạp

Cập nhật dữ liệu dự báo đến chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ (trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Tuy nhiên diễn biến của siêu bão này còn rất phức tạp khi di chuyển vào Biển Đông nếu bão di chuyển theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn hoặc do tác động của không khí lạnh. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến siêu bão Ragasa.

Trong công điện gửi các bộ, ngành sáng 22.9, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 8 bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế) và 9 địa phương (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế) triển khai ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần: quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dự kiến lúc 17 giờ 30 phút hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó siêu bão Ragasa.