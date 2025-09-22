8 bộ, 9 địa phương 'ứng phó siêu bão Ragasa mức độ cao nhất'

Ngày 22.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó siêu bão Ragasa. Dự báo khoảng tối nay 22.9, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 9 năm 2025.

Dự báo đường đi khu vực sẽ chịu ảnh hưởng, tác động siêu bão Ragasa ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn, tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23.9, gây ra sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Dự báo ngày 24.9, bão giảm dần cấp độ. Đến đêm ngày 24 và rạng sáng 25.9, bão đi vào vịnh Bắc bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16. Dự báo ngày 25.9, bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra giông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, ngay cả khi tâm bão còn cách đất liền khoảng 300 - 400 km.

Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, bộ trưởng 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão tình hình tại địa phương.

Lãnh đạo các bộ, địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Siêu bão Ragasa gây sóng cao 10 mét, tối nay đi vào Biển Đông

9 địa phương đình hoãn họp, tập trung ứng phó siêu bão Ragasa

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là 9 địa phương được dự báo bão số 9 đổ bộ với gió rất mạnh gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, bằng mọi biện pháp, thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão để chủ động ứng phó.

Các địa phương cần lưu ý đề phòng giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, căn cứ diễn biến bão số 9, nguy cơ và mức độ ảnh hưởng để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi hoặc cấm biển; triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, ven biển và trên đất liền.

Dự báo mới nhất siêu bão Ragasa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 10 giờ ngày 22.9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc và 122,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140 km về phía đông bắc.

Cường độ siêu bão ở cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. Siêu bão Ragasa đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.