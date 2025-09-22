Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
22/09/2025 22:48 GMT+7

Tối nay 22.9, siêu bão Ragasa đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, đây là cơn bão số 9 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối nay 22.9, siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực phía bắc Biển Đông, là cơn bão số 9 trong năm 2025. 

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, là cơn bão số 9 trong năm 2025

ẢNH: NCHMF

Lúc 22 giờ, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. 

Dự báo 6 giờ tiếp theo (tính từ 22 giờ ngày 22.9), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ duy trì ở cấp 17.

Dự báo đến 22 giờ ngày mai 23.9, tâm siêu bão Ragasa nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông với cường độ bão mạnh cấp 16 - 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành bão số 9, cường độ vẫn mạnh kinh hoàng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng hưởng siêu bão Ragasa, từ ngày 23.9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10, biển động dữ dội.

Dự báo từ ngày 24.9, vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu nhưng gây mưa lớn trên 450 mm 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa duy trì cường độ mạnh nhất trên cấp 17 trong ngày 23.4, đi vào đất liền ven biển Trung Quốc, sau đó bắt đầu suy yếu. Dự báo khi tiến vào vịnh Bắc bộ, bão tiếp tục suy yếu.

Theo kịch bản dự báo hiện nay, bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25.9, trong đó, vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Đặc biệt, bão số 9 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong đó, vùng tâm mưa là các tỉnh Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa lớn trong ngày 24 - 26.9, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 450 mm.

Tin liên quan

Cảnh báo thời tiết cực đoan khi siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Cảnh báo thời tiết cực đoan khi siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Tại cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ nhiều lo lắng khi cơn bão này sẽ kèm theo những hình thái thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét.

Khám phá thêm chủ đề

siêu bão ragasa siêu bão Bão Ragasa Bão số 9 mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận