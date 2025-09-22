Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối nay 22.9, siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực phía bắc Biển Đông, là cơn bão số 9 trong năm 2025.

Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, là cơn bão số 9 trong năm 2025 ẢNH: NCHMF

Lúc 22 giờ, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17.

Dự báo 6 giờ tiếp theo (tính từ 22 giờ ngày 22.9), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ duy trì ở cấp 17.

Dự báo đến 22 giờ ngày mai 23.9, tâm siêu bão Ragasa nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông với cường độ bão mạnh cấp 16 - 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa vào Biển Đông thành bão số 9, cường độ vẫn mạnh kinh hoàng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng hưởng siêu bão Ragasa, từ ngày 23.9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10, biển động dữ dội.

Dự báo từ ngày 24.9, vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu nhưng gây mưa lớn trên 450 mm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa duy trì cường độ mạnh nhất trên cấp 17 trong ngày 23.4, đi vào đất liền ven biển Trung Quốc, sau đó bắt đầu suy yếu. Dự báo khi tiến vào vịnh Bắc bộ, bão tiếp tục suy yếu.

Theo kịch bản dự báo hiện nay, bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25.9, trong đó, vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.



Đặc biệt, bão số 9 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong đó, vùng tâm mưa là các tỉnh Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa lớn trong ngày 24 - 26.9, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 450 mm.