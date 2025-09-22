Cảnh báo thời tiết cực đoan khi siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Chiều tối 22.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp ứng phó siêu bão Ragasa. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, khi đi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Việt Nam ghi nhận.

Bản đồ đường đi của siêu bão Ragasa ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, bão sẽ tác động đến đất liền vào rạng sáng 25.9 và quần thảo trên vịnh Bắc bộ. Sau đó đổ bộ đất liền Việt Nam vào trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, khi ấy bão còn khoảng cấp 9 - 10, giật cấp 13 - 14 và tiếp tục giảm cấp.

"Chúng tôi rất kỳ vọng khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp, càng tiến tới gần đất liền Việt Nam càng suy yếu. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo, nó có thể mạnh hơn hoặc yếu đi", ông Hiệp nói và cho hay, dù ở phương án tính toán nào, chắc chắn bão Ragasa sẽ tác động đến Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, có thể đề nghị cấm biển tùy tình hình. Trường hợp tàu, thuyền ra khơi từ hôm nay, phải kiểm soát chặt chẽ.

Cạnh đó, phải tính toán, kiểm soát chặt khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc và Bắc Trung bộ (khoảng 165.000 lồng bè, 160.000 ha nuôi trồng thủy sản).

8 bộ, 9 địa phương 'ứng phó siêu bão Ragasa mức độ cao nhất'

Lo an toàn hồ chứa sau siêu bão Ragasa

Ông Hiệp cũng bày tỏ nỗi lo về an toàn hồ chứa với lượng mưa sau bão được dự báo lên đến 450 mm. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, sau ngày 20.9, các hồ thủy điện, thủy lợi đang ở cuối mùa lũ, đồng nghĩa với việc gần đầy nước. Trong đó, hồ Hòa Bình còn 5 m là đến mực nước dâng bình thường, hồ Sơn La còn khoảng hơn 1 m, hồ Thác Bà còn khoảng 48 cm, hồ Tuyên Quang còn 2 m.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ẢNH: ĐÌNH HUY

"Việc vận hành là rất khó khăn, nếu kịch bản mưa như dự báo thì phải tính toán rất sớm để yêu cầu xả lũ, không để bị động như cơn bão Yagi năm ngoái", Thứ trưởng Hiệp cảnh báo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn lo ngại về hệ lụy của siêu bão Ragasa trước khi đổ bộ. Ông cho rằng, hệ lụy cơn bão gây ra có thể xuất hiện trên biển và đất liền. Hiện nay đang có cả không khí lạnh nên rất dễ xảy ra giông, lốc, sét và một số hình thái thời tiết cực đoan, có thể gây ra trường hợp đáng tiếc như vụ lật thuyền ở Quảng Ninh, khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo thống kê, miền Bắc và Bắc Trung bộ còn khoảng 810.000 ha lúa chưa thu hoạch. Trong đó khoảng 200.000 ha thu hoạch được trên tinh thần "xanh nhà hơn già đồng". Ông Hiệp cho rằng, nếu bão đổ bộ vào khu vực này thì thiệt hại khá lớn, nguy cơ mất mùa xảy ra. Vì vậy, khu vực nào thu hoạch được thì phải thu ngay, nơi nào không thu hoạch được phải có chuẩn bị ứng phó, nếu mất mùa thì rất nguy hiểm.

Cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi, dự báo bão 3 tiếng/bản tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để người dân nắm được, tránh trường hợp chủ quan khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 22.9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.743 lao động, trong đó có 338 phương tiện/2.117 lao động đang hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa. Trong đó Nghệ An 30 tàu/120 lao động, Đà Nẵng 127 tàu/1.013 lao động, Quảng Ngãi 87 tàu/326 lao động, Gia Lai 94 tàu/658 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo; không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết từ ngày 19.9, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân ứng phó với bão Ragasa.

Hiện nay, các đơn vị trong khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa đã sẵn sàng phương án, kế hoạch. Trong đó, hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ, 8.000 phương tiện và 6 máy bay đã sẵn sàng ứng phó với bão.