Siêu bão Ragasa không mạnh như bão Yagi khi vào Việt Nam

Chiều 22.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp với các bộ, ngành triển khai ứng phó siêu bão Ragasa trên Biển Đông, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về siêu bão Ragasa ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 17 giờ ngày 22.9, tâm siêu bão Ragasa ở vị trí 19,4 độ vĩ bắc và 121,7 độ kinh đông. Cường độ bão cấp 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa còn cách Biển Đông 120 km, sau 10 giờ đêm nay 22.9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, qua phân tích hình ảnh vệ tinh, mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây và tâm bão chênh lệch rất lớn. Đây là yếu tố khiến bão duy trì cường độ trên cấp 17 ít nhất trong 6 giờ tới, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Khiêm cho rằng, hiện tại đã có dấu hiệu tác động cho thấy, siêu bão Ragasa sẽ yếu đi trước đi đổ bộ đất liền Việt Nam. Khi phía bắc cơn bão đang tồn tại hệ thống áp cao lục địa, là khối không khí khô, độ ẩm 30 - 40% yếu tố tác động này sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu trong những ngày tới.

Mắt siêu bão Ragasa rõ nét trước khi vào Biển Đông ẢNH: WINDY

Dự báo đến ngày 24.9, sau khi đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão sẽ ma sát địa hình và sẽ suy yếu trước khi tiến vào vịnh Bắc bộ.

Ngoài ra, nếu so sánh với cơn bão Yagi, khi di chuyển chủ yếu phía nam, bão Ragasa theo hướng tây tây bắc, có xu hướng lệch bắc hơn, chịu ma sát địa hình nên cường độ sẽ suy yếu. "Dự báo đến hiện nay, bão Ragasa khi đổ bộ đất liền ít có khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024", ông Khiêm nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng theo kịch bản dự báo hiện nay, bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hà Tĩnh, thời gian gió mạnh kéo dài từ sáng đến chiều ngày 25.9.

Trong đó, vùng gió mạnh nhất là từ Quảng Ninh - Thanh Hóa. Trong đó, vùng ven biển gió mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 10 - 12. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10.

Đặc biệt, ông Mai Văn Khiêm nhận định hoàn lưu bão số 9 sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm.

Trong đó, vùng trọng tâm mưa bão là các tỉnh: Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc bộ mưa. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm.