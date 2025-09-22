Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam
Video Thời sự

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Đình Huy - Phan Hậu
22/09/2025 22:33 GMT+7

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông với sức gió cấp 17, dự báo sẽ suy yếu khi tiến vào đất liền Việt Nam và ít khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi lên tới 450 mm.

Chiều 22.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp với các bộ, ngành triển khai ứng phó siêu bão Ragasa trên Biển Đông, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua phân tích hình ảnh vệ tinh, mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây và tâm bão chênh lệch rất lớn. Đây là yếu tố khiến bão duy trì cường độ trên cấp 17 ít nhất trong 6 giờ tới, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Khiêm cho rằng, hiện tại đã có dấu hiệu tác động cho thấy, siêu bão Ragasa sẽ yếu đi trước đi đổ bộ đất liền Việt Nam. Khi phía bắc cơn bão đang tồn tại hệ thống áp cao lục địa, là khối không khí khô, độ ẩm 30 - 40% yếu tố tác động này sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu trong những ngày tới.

Cuồng phong siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, hướng về Quảng Ninh – Ninh Bình

Dự báo đến ngày 24.9, sau khi đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão sẽ ma sát địa hình và sẽ suy yếu trước khi tiến vào vịnh Bắc bộ.

Ngoài ra, nếu so sánh với cơn bão Yagi, khi di chuyển chủ yếu phía nam, bão Ragasa theo hướng tây tây bắc, có xu hướng lệch bắc hơn, chịu ma sát địa hình nên cường độ sẽ suy yếu. "Dự báo đến hiện nay, bão Ragasa khi đổ bộ đất liền ít có khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024", ông Khiêm nói.

Tin liên quan

Cuồng phong siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, hướng về Quảng Ninh – Ninh Bình

Cuồng phong siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, hướng về Quảng Ninh – Ninh Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, lúc 16 giờ ngày 22.9.2025, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Siêu bão Ragasa nguy hiểm ra sao?

Siêu bão Ragasa gây sóng cao 10 mét, tối nay đi vào Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

Bão Ragasa siêu bão ragasa bão YAGI tin bão mới nhất dự báo bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận