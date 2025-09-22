Chiều 22.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp với các bộ, ngành triển khai ứng phó siêu bão Ragasa trên Biển Đông, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua phân tích hình ảnh vệ tinh, mặt cắt qua vùng trung tâm cơn bão cho thấy vùng mây đối lưu xung quanh cơn bão phát triển rất mạnh, đỉnh mây cao, nhiệt độ đỉnh mây và tâm bão chênh lệch rất lớn. Đây là yếu tố khiến bão duy trì cường độ trên cấp 17 ít nhất trong 6 giờ tới, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Khiêm cho rằng, hiện tại đã có dấu hiệu tác động cho thấy, siêu bão Ragasa sẽ yếu đi trước đi đổ bộ đất liền Việt Nam. Khi phía bắc cơn bão đang tồn tại hệ thống áp cao lục địa, là khối không khí khô, độ ẩm 30 - 40% yếu tố tác động này sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu trong những ngày tới.

Cuồng phong siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, hướng về Quảng Ninh – Ninh Bình

Dự báo đến ngày 24.9, sau khi đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão sẽ ma sát địa hình và sẽ suy yếu trước khi tiến vào vịnh Bắc bộ.

Ngoài ra, nếu so sánh với cơn bão Yagi, khi di chuyển chủ yếu phía nam, bão Ragasa theo hướng tây tây bắc, có xu hướng lệch bắc hơn, chịu ma sát địa hình nên cường độ sẽ suy yếu. "Dự báo đến hiện nay, bão Ragasa khi đổ bộ đất liền ít có khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024", ông Khiêm nói.