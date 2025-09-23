Ảnh hưởng siêu bão Ragasa, Hà Nội mưa lớn trên 250 mm, nguy cơ ngập lụt

Cập nhật dự báo mới nhất về siêu bão Ragasa (bão số 9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 23.9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 790 km về phía đông.

Siêu bão đang đạt cường độ cấp 16 - 17, tương đương tốc độ từ 184 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Hà Nội dự báo có mưa lớn trong ngày 25 - 26.9, do ảnh hưởng siêu bão Ragasa ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo tác động của siêu bão Ragasa đến thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, trong ngày 25.9, Hà Nội sẽ có gió mạnh lên cấp 4 - 5.

Dự báo từ sáng ngày 25.9 đến ngày 26.9, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Dự báo tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố phổ biến 70 - 130 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực trung tâm, phía tây, phía nam TP.Hà Nội có lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường.

Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc

Siêu bão Ragasa (bão số 9) gây mưa lớn diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng siêu bão Ragasa, từ gần sáng ngày 25.9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.



Dự báo từ đêm 24.9 đến ngày 26.9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, đề phòng mưa với cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ gây ngập úng đô thị.