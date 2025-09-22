Mưa lớn từ sáng sớm ở TP.HCM, tiểu thương than buôn bán ế ẩm

Sáng 22.9.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa từ sáng sớm và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ khiến cho việc di chuyển và kinh doanh buôn bán của nhiều người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ.

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, (Q.Gò Vấp cũ) nhiều tiểu thương lo lắng khi mưa liên tục cả buổi sáng. Đặc biệt, đây cũng là một trong những điểm ngập tại TP.HCM, vì vậy nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi di chuyển trên đoạn đường này.

Việc mưa rải rác kéo dài khiến cho việc đi lại của nhiều người dân trở nên khó khăn hơn ẢNH: NGÔ DUY

Không chỉ việc buôn bán của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng, việc mưa rải rác kéo dài cũng khiến cho việc đi lại, giao hàng hóa của các tài xế bị ảnh hưởng không kém.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi và đồng bằng Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa to đến rất to. Theo dự báo, ngày và đêm 22.9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cần đề phòng nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, bão Ragasa nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Dự báo tối nay (22.9) bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm, di chuyển nhanh khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23.9. Đến sáng 25.9, bão có khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.