Thời sự

Siêu bão Ragasa còn cấp 12 khi đổ bộ vào Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
23/09/2025 09:14 GMT+7

Sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, siêu bão Ragasa (bão số 9) sẽ đổi sang hướng tây, di chuyển vào vịnh Bắc bộ và đổ bộ vào miền Bắc của Việt Nam với cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 23.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Siêu bão mạnh cấp 17 (202 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa còn cấp 12 khi đổ bộ Việt Nam, tỉnh nào bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của siêu bão Ragasa (bão số 9)

ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão Ragasa giảm 1 - 2 cấp nhưng di chuyển nhanh hơn theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Khoảng 7 giờ ngày 24.9, siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vị trí 21,3 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông; trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía đông. Siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 rồi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc rồi giảm cấp.

Đến 7 giờ ngày 25.9, bão ở vị trí 21,5 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông; trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180 km về phía đông. Bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc

Sau khi bão đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 9 đổi hướng, di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào vịnh Bắc bộ và đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam.

Khi đổ bộ vào miền Bắc, bão số 9 sẽ suy yếu nhanh thành vùng thấp, tiếp tục đổi hướng thành tây tây nam rồi đi sâu vào đất liền.

Khoảng 7 giờ ngày 26.9, vị trí vùng thấp ở 20,7 độ vĩ bắc; 104,6 độ kinh đông; trên khu vực Thượng Lào, vùng thấp có cường độ nhỏ hơn cấp 6.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9), vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Miền Bắc mưa to, gió lớn do siêu bão Ragasa (bão số 9)

Từ ngày 24.9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Siêu Ragasa còn cấp 12 khi đổ bộ Việt Nam, tỉnh nào bị ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh về siêu bão Ragasa (bão số 9)

ẢNH: WINDY

Từ tối và đêm 24.9, khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4, m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 6 m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25.9, vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Đáng chú ý, từ đêm 24 - 26.9, ở khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.


