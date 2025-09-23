Siêu bão Ragasa tăng tốc trên Biển Đông, hướng thẳng đất liền Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay 23.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Siêu bão mạnh cấp 17 (202 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Bản đồ đường đi của siêu bão Ragasa (bão số 9) ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão chưa có dấu hiệu giảm cấp, di chuyển nhanh hơn theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 24.9, siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vị trí 21,1 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông; trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía đông. Siêu bão mạnh cấp 16 - 17, giật trên cấp 17, tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Trong những giờ tiếp theo, siêu bão Ragasa tiếp tục giữ nguyên tốc độ, cường độ và đổ bộ vào đất liền Trung Quốc rồi giảm cấp.

Khoảng 4 giờ ngày 25.9, bão Ragasa sẽ ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông; trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và suy yếu dần.

Sau khi đi vào đất liền Trung Quốc, bão Ragasa suy yếu nhanh và đi vào vịnh Bắc bộ, trước khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 4 giờ ngày 26.9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 105,1 độ kinh đông; trên khu vực miền Bắc. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng tây tây nam và tiếp tục đi sâu vào đất liền.

Từ 72 - 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Biển Đông sóng trên 10 m do siêu bão Ragasa (bão số 9)

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9), vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24.9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24.9, khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 6 m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m. Nguy cơ cao gây sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25.9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.



























