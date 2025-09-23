Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, có thể đổ bộ miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi siêu bão Ragasa đang suy yếu, tại khu vực phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong ngày mai 24.9, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Đến ngày 27.9, cơn bão này có khả năng di chuyển vào Biển Đông, là cơn bão số 10 trong năm 2025.

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông sẽ đón bão số 10 ẢNH: JMA

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, các dự báo diễn biến bão số 10 còn rất phân tán.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía Bắc bộ nước ta hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão số 10 sẽ di chuyển vào khu vực Trung bộ, vùng trọng tâm bão đổ bộ là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Siêu bão Ragasa vào vịnh Bắc bộ trong ngày 25.9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão số 10 di chuyển vào Trung bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Trong giai đoạn này, theo quy luật khí hậu, các cơn bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Tuy nhiên, khả năng bão số 10 sẽ mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Dự báo ngày 25.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát tin cảnh báo bão gần Biển Đông.

Siêu bão Ragasa hoành hành Biển Đông, gây mưa lớn phía bắc

Cơ quan khí tượng cũng cho hay, lúc 13 giờ ngày 23.9, siêu bão Ragasa (bão số 9) còn cách Quảng Ninh khoảng 950 km về phía đông, cường độ bão vẫn ở cấp 16 - cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo khoảng sáng 25.9, siêu bão Ragasa di chuyển vào vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) với gió bão mạnh cấp 10 - cấp 12.

Dự báo trưa và chiều 25.9, bão bão Ragasa (bão số 9) sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Ragasa, từ ngày 25 - 27.9, Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa lớn với lượng mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.