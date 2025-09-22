Đà Nẵng cảnh báo khẩn ứng phó siêu bão Ragasa

Chiều tối 22.9, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã ký ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trên toàn thành phố chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Không lơ là, chủ quan

Theo nội dung công điện, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố không được lơ là, chủ quan, tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão.

Công tác rà soát, cập nhật phương án ứng phó cần được triển khai ngay lập tức với tinh thần quyết liệt, "từ sớm, từ xa". Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tránh mọi tình huống bị động, bất ngờ.

Chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện để ứng phó tại những khu vực xung yếu như nhà yếu, vùng thấp trũng, khu dân cư có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, các điểm có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trước cường độ cực mạnh của siêu bão, UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản…

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắn pháo hiệu cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5 trước đó ẢNH: NGỌC THƠM

Công điện yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng phải sử dụng mọi biện pháp để thông tin về diễn biến của bão đến các chủ tàu, thuyền trưởng, hướng dẫn họ di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, phòng tránh nguy cơ cháy nổ, chìm đắm.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

8 bộ, 9 địa phương 'ứng phó siêu bão Ragasa mức độ cao nhất'

Cơn bão có cường độ rất mạnh

Nội dung công điện cũng nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 122,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng tây - tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng tối nay, bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 - 23.9 trên Biển Đông, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông), phạm vi ảnh hưởng rất rộng, từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh; đặc biệt cần đề phòng xảy ra giông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300 - 400 km).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay), nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp.