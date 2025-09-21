Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

Thanh Quân
Thanh Quân
21/09/2025 10:42 GMT+7

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nhà dân bị cuốn xuống sông Tiền, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tối 20.9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND P.Cao Lãnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục vụ sạt lở trên địa bàn.

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền - Ảnh 1.

Nhà dân bị hư hại nghiêm trọng sau vụ sạt lở

ẢNH: CTV

Theo đó, UBND P.Cao Lãnh được yêu cầu theo dõi sát diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo, giăng dây, thông tin trên hệ thống truyền thanh để người dân biết và phòng tránh. Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm, vận động di dời các hộ dân trong phạm vi có nguy cơ cao, huy động dân quân, thanh niên xung kích sẵn sàng ứng cứu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý trước ngày 23.9. Đồng thời, nghiên cứu báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp và kiến nghị hỗ trợ kinh phí trước ngày 30.9.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng phương án huy động lực lượng ứng cứu khi cần.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu nguồn kinh phí thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại. Ban Quản lý dự án tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu các nhà thầu đang thi công gần khu vực sạt lở chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để hỗ trợ xử lý khẩn cấp khi có yêu cầu.

Rạng sáng 20.9, tại khu vực tổ 1, khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, Đồng Tháp xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m. Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng làm sụp hoàn toàn 6 nhà dân, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 2 ngôi nhà gần như chìm hoàn toàn xuống sông Tiền.


Sạt lở bờ sông Tiền, nhiều nhà dân bị cuốn trôi

Sạt lở bờ sông Tiền, nhiều nhà dân bị cuốn trôi

Một vụ sạt lở sông Tiền (Đồng Tháp) xảy ra rạng sáng 20.9 gây hư hại 6 nhà dân, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở sông tiền đồng tháp thiệt hại sạt lở sông Tiền
