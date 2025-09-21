UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

Tối 20.9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND P.Cao Lãnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục vụ sạt lở trên địa bàn.

Nhà dân bị hư hại nghiêm trọng sau vụ sạt lở ẢNH: CTV

Theo đó, UBND P.Cao Lãnh được yêu cầu theo dõi sát diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo, giăng dây, thông tin trên hệ thống truyền thanh để người dân biết và phòng tránh. Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm, vận động di dời các hộ dân trong phạm vi có nguy cơ cao, huy động dân quân, thanh niên xung kích sẵn sàng ứng cứu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý trước ngày 23.9. Đồng thời, nghiên cứu báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp và kiến nghị hỗ trợ kinh phí trước ngày 30.9.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng phương án huy động lực lượng ứng cứu khi cần.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu nguồn kinh phí thực hiện các giải pháp khắc phục thiệt hại. Ban Quản lý dự án tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu các nhà thầu đang thi công gần khu vực sạt lở chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để hỗ trợ xử lý khẩn cấp khi có yêu cầu.



Rạng sáng 20.9, tại khu vực tổ 1, khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh, Đồng Tháp xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m. Sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng làm sụp hoàn toàn 6 nhà dân, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, 2 ngôi nhà gần như chìm hoàn toàn xuống sông Tiền.



