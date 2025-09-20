Đồng Tháp: Chủ vựa thuê người đổ vỏ sầu riêng ra môi trường, gây ô nhiễm

Ngày 20.9, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua tin tố giác của người dân, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp và Công an xã Long Tiên kiểm tra, bắt quả tang 2 trường hợp đổ chất thải thông thường là vỏ sầu riêng ra môi trường.

Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vụ việc đổ vỏ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường tại xã Ngũ Hiệp ẢNH: TRỌNG TÍN

Theo đó, ngày 17.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp kiểm tra, bắt quả tang 2 người điều khiển xe tải đang thực hiện hành vi đổ chất thải là 7 sọt vỏ sầu riêng xuống 1 khu đất trống thuộc ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 18 sọt chứa vỏ sầu riêng.

Đồng thời, tổ công tác phát hiện số lượng lớn vỏ sầu riêng đã được đổ trước đó tại khu đất trên, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 16.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Long Tiên bắt quả tang 2 người điều khiển xe tải đang đổ chất thải là 2 giỏ vỏ sầu riêng xuống khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 17 giỏ vỏ sầu riêng.

Những người này đều trình bày đang làm thuê tại các vựa sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp và xã Long Tiên.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản các vụ việc, buộc chủ cơ sở khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu; đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn xác định khối lượng chất thải vỏ sầu riêng và tiến hành kiểm định để xử lý theo đúng quy định pháp luật.