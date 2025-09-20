Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Chủ vựa thuê người đổ vỏ sầu riêng ra môi trường, gây ô nhiễm

Thanh Quân
Thanh Quân
20/09/2025 17:53 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện và xử lý 2 trường hợp đổ vỏ sầu riêng ra môi trường; buộc chủ vựa khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu.

Ngày 20.9, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua tin tố giác của người dân, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp và Công an xã Long Tiên kiểm tra, bắt quả tang 2 trường hợp đổ chất thải thông thường là vỏ sầu riêng ra môi trường. 

Xử lý 2 trường hợp đổ vỏ sầu riêng ra môi trường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vụ việc đổ vỏ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường tại xã Ngũ Hiệp

ẢNH: TRỌNG TÍN

Theo đó, ngày 17.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp kiểm tra, bắt quả tang 2 người điều khiển xe tải đang thực hiện hành vi đổ chất thải là 7 sọt vỏ sầu riêng xuống 1 khu đất trống thuộc ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 18 sọt chứa vỏ sầu riêng.

Đồng thời, tổ công tác phát hiện số lượng lớn vỏ sầu riêng đã được đổ trước đó tại khu đất trên, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 16.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Long Tiên bắt quả tang 2 người điều khiển xe tải đang đổ chất thải là 2 giỏ vỏ sầu riêng xuống khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 17 giỏ vỏ sầu riêng.

Những người này đều trình bày đang làm thuê tại các vựa sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp và xã Long Tiên.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản các vụ việc, buộc chủ cơ sở khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu; đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn xác định khối lượng chất thải vỏ sầu riêng và tiến hành kiểm định để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Dùng drone để phát hiện các khu vực phát thải ô nhiễm

Dùng drone để phát hiện các khu vực phát thải ô nhiễm

Cục Môi trường đang phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi tình trạng đốt rơm rạ tại các vùng ven đô và phát tán bụi từ công trường xây dựng lớn, chuyển kết quả cho chính quyền địa phương xử lý.

Khởi tố giám đốc công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

TP.HCM: Bắt một giám đốc do gây ô nhiễm môi trường

Khám phá thêm chủ đề

môi trường đổ chất thải Ô nhiễm Sầu riêng đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận