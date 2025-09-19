Dùng drone để phát hiện các khu vực phát thải ô nhiễm

Thông tin về các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường được ông Phạm Hồng Quân, Cục Môi trường (Bộ NN-MT) chia sẻ tại diễn đàn "Diễn đàn công nhân lao động vì môi trường năm 2025", chiều 19.9.

Ông Phạm Hồng Quân cho biết các cơ quan chức năng đang sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi tình trạng đốt rơm rạ tại các vùng ven đô và phát tán bụi từ công trường xây dựng ẢNH: NGUYỄN HẢI

Theo ông Phạm Hồng Quân, tình trạng ô nhiễm không khí tại miền Bắc thường nghiêm trọng hơn từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đây là giai đoạn các yếu tố khí tượng bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió xuất hiện thường xuyên, tạo lớp ngăn cản khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán và gây ra những đợt ô nhiễm kéo dài.

Bên cạnh các nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí như phương tiện cơ giới, nhà máy nhiệt điện, xi măng, luyện thép, cơ sở sản xuất khác… thì hoạt động xây dựng và đốt rơm rạ, rác thải ở ven đô và nông thôn cũng góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Dùng drone để phát hiện các vùng phát thải ô nhiễm

Nhằm kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí, đại diện Cục Môi trường cho hay, đơn vị này đang tham mưu Bộ NN-MT trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo "Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật, tăng mức xử phạt hành chính; xây dựng lộ trình cung ứng nhiên liệu sạch trên toàn quốc và thiết lập cơ chế phối hợp liên vùng, liên tỉnh để xử lý các vấn đề ô nhiễm không khí, Bộ NN-MT sẽ quản lý chặt chẽ hơn tình trạng phát thải từ giao thông và xây dựng.

Đồng thời áp dụng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân đi vào các Vành đai 1, 2, 3 của Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Tất cả công trình xây dựng cũng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giảm thiểu bụi.

"Để kiểm soát đốt rơm rạ, rác thải và hoạt động xây dựng, chúng tôi đang phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi tình trạng đốt rơm rạ tại các vùng ven đô và phát tán bụi từ công trường xây dựng lớn, chuyển ngay kết quả cho chính quyền địa phương xử lý", ông Quân thông tin.