Khởi tố giám đốc công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Chiều 10.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH đất xanh KIG (ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, An Giang), để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khu vực ủ, chứa chất thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH đất xanh KIG ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH đất xanh KIG không có trang thiết bị, máy móc để sản xuất phân bón, không có năng lực xử lý chất thải và chưa được cấp các thủ tục về môi trường. Tuy nhiên, Giang vẫn tìm mua các loại chất thải rắn thông thường để làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ và giá thể trồng trọt.

Trong thời gian từ tháng 3.2025 đến tháng 4.2025, công ty đã thu gom hơn 270 tấn chất thải rắn thông thường gồm: hạt xoài, vỏ xoài, vỏ ổi, than bùn và các loại thực phẩm từ các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang, sau đó vận chuyển về đổ trực tiếp tại khu đất của công ty do Giang thuê ở ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp kiểm tra khu vực chứa chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH đất xanh KIG ẢNH: CTV

Do các chất thải này đổ ra đất mà không có mái che, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nên phát sinh mùi hôi thối. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Giang phải có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, công ty do Giang làm giám đốc không thực hiện mà chỉ đậy tạm cao su và để chất thải phân hủy tự nhiên gây ô nhiễm, khiến người dân xung quanh rất bức xúc.

Qua xác minh, bị can Giang tự ý thực hiện việc đổ chất thải ra môi trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và các thủ tục liên quan.

Vụ công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.