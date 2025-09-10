Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố giám đốc công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Trần Ngọc
Trần Ngọc
10/09/2025 17:42 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH đất xanh KIG, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 10.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH đất xanh KIG (ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, An Giang), để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khởi tố giám đốc công ty đổ lượng lớn chất thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Khu vực ủ, chứa chất thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH đất xanh KIG

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH đất xanh KIG không có trang thiết bị, máy móc để sản xuất phân bón, không có năng lực xử lý chất thải và chưa được cấp các thủ tục về môi trường. Tuy nhiên, Giang vẫn tìm mua các loại chất thải rắn thông thường để làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ và giá thể trồng trọt.

Trong thời gian từ tháng 3.2025 đến tháng 4.2025, công ty đã thu gom hơn 270 tấn chất thải rắn thông thường gồm: hạt xoài, vỏ xoài, vỏ ổi, than bùn và các loại thực phẩm từ các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang, sau đó vận chuyển về đổ trực tiếp tại khu đất của công ty do Giang thuê ở ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền.

Khởi tố giám đốc công ty đổ lượng lớn chất thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp kiểm tra khu vực chứa chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH đất xanh KIG

ẢNH: CTV

Do các chất thải này đổ ra đất mà không có mái che, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nên phát sinh mùi hôi thối. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu Giang phải có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, công ty do Giang làm giám đốc không thực hiện mà chỉ đậy tạm cao su và để chất thải phân hủy tự nhiên gây ô nhiễm, khiến người dân xung quanh rất bức xúc.

Qua xác minh, bị can Giang tự ý thực hiện việc đổ chất thải ra môi trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và các thủ tục liên quan.

Vụ công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra công ty gây ô nhiễm môi trường

Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra công ty gây ô nhiễm môi trường

Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra vụ Công ty TNHH An Hưng Nông gây ô nhiễm môi trường.

Khám phá thêm chủ đề

ô nhiễm môi trường chất thải Nước thải an giang khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận