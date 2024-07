Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra công ty gây ô nhiễm môi trường

Ngày 24.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa (Long An), cho biết vào ngày 6.7 vừa qua, ông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH An Hưng Nông (Công ty An Hưng Nông - địa chỉ tại xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, Long An) với số tiền 412 triệu đồng.

Theo ông Phạm Tùng Chinh, quyết định trên chưa thể tống đạt vì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An có yêu cầu tạm dừng việc xử lý hành chính để tiến hành xác minh, điều tra hình sự đối với hoạt động của công ty này.

Nước kênh La Khoa đen ngòm, người dân địa phương cho rằng do Công ty An Hưng Nông xả thải gây ra B.B

"Song song với UBND H.Thạnh Hóa, phía Công an tỉnh Long An cũng có theo dõi về vụ này và có yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử phạt hành chính để điều tra", ông Chinh thông tin thêm.



Cụ thể, sau khi người dân phản ánh Công ty An Hưng Nông xả thải gây ô nhiễm, nhuộm đen nước kênh La Khoa, UBND H.Thạnh Hóa đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh Long An tiến hành kiểm tra. Qua đó xác định, vào ngày 3.5, Công ty An Hưng Nông đã xả nước thải vào kênh La Khoa.

Công ty An Hưng Nông là doanh nghiệp chế biến nông sản và sản xuất phân bón. Nước thải được xả từ công ty vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; thực hiện không đúng công trình xử lý chất thải… theo phê duyệt đánh giá tác động môi trường của tỉnh Long An.

Trước đó, Công ty An Hưng Nông làm tràn chất thải vào ruộng của ông Nguyễn Thanh Hùng (ấp 3, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa) gây thiệt hại cho hộ dân này.

Ngày 8.5, Sở TN-MT Long An công bố kết quả phân tích mẫu nước thải do Phòng TN-MT H.Thạnh Hóa thực hiện lấy mẫu ngày 17.4, khẳng định chất thải của Công ty An Hưng Nông đã vi phạm về các quy định bảo vệ môi trường.

Với hành vi này, Công ty An Hưng Nông bị Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 315 triệu đồng; buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định. Tuy nhiên, ngay sau quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Long An thì công ty này tiếp tục bị phát hiện vi phạm về bảo vệ môi trường và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã vào cuộc.