Điều tra vụ một cụ bà bị mất trộm 8 cây vàng

Ngày 23.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc một người dân sinh sống trên địa bàn bị mất trộm 8 cây vàng.

Thông tin ban đầu, ngày 22.1.2021, bà Nguyễn Thị Ch. (74 tuổi, trú tại P.Long Xuyên, TX.Kinh Môn) có đến Công an TX.Kinh Môn trình báo về việc bị mất trộm vàng.

Bà Ch. chỉ nơi vàng bị mất trộm dưới chân bàn thờ C.T.V

Bà Ch. cho biết, vào ngày 16.12.2020, bà phát hiện bị mất 6 cây vàng đựng trong hộp cau khô (trong hộp có 10 cây vàng) được đặt dưới chân bàn thờ. Trước đó, vào tháng 5.2020, bà Ch. cũng bị mất trộm 2 cây vàng được cất trong tủ quần áo.

Từ trình báo của bà Ch. cũng như quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hiện trường nơi xảy ra mất trộm vàng không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa và tủ không bị cạy phá.

Theo đại diện Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn, vụ án này mất nhiều thời gian do có nhiều tình tiết phức tạp, sau khi xác định đủ căn cứ, đến thời điểm này, cơ quan công an mới tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.