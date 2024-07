Bình Thuận: Khởi tố vụ án khai thác khoáng sản trái phép ở Hàm Thuận Bắc

Công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc chuyển vụ án hình sự về "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính (H.Hàm Thuận Bắc, khởi tố vào ngày 4.7) cho Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.



Khu vực xã Hàm Chính có nhiều vị trí từng bị khai thác cát trái phép Q.H.

Trước đó, ngày 30.11.2022, cơ quan chức năng của tỉnh và Công an H.Hàm Thuận Bắc kiểm tra và bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính.



Lãnh đạo UBND H.Hàm Thuận Bắc yêu cầu chuyển vụ việc sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, sau đó Công an H.Hàm Thuận Bắc ra quyết định không khởi tố vụ án vì không xác định được tội phạm.

Chốt canh gác cát tặc do UBND H.Hàm Thuận Bắc chỉ đạo thành lập Q.H

Sau khi rà soát lại toàn bộ các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép trên toàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật. Và đến nay, vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc khởi tố để điều tra.

Khu vực Trũng Liêm, xã Hàm Chính từng bị Đội liên ngành kiểm tra khoáng sản trái phép của tỉnh Bình Thuận, do đại diện Sở TN-MT làm tổ trưởng phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Dù sau đó cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện, nhưng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở đây thời gian qua vẫn phức tạp.

Hiện nay, UBND H.Hàm Thuận Bắc đã cho thành lập chốt gác ra vào các khu vực có cát tặc, nên tình hình đã giảm.