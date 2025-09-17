Đồng Tháp: Phát hiện thi thể phân hủy trong vườn sầu riêng

Chiều 17.9, lãnh đạo Công an P.Cai Lậy cho biết, đơn vị đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ thi thể người đàn ông được phát hiện trong vườn sầu riêng ở khu phố Hòa Nghĩa, P.Cai Lậy.

Vườn sầu riêng, nơi người dân phát hiện thi thể đã phân hủy ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11.9, người dân khu phố Hòa Nghĩa phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn phần xương trong vườn sầu riêng, liền trình báo công an địa phương. Tại hiện trường, không tìm giấy tờ tùy thân cũng như tài sản của nạn nhân.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể là nam giới, cao khoảng 1,68 m, mặc áo thun ngắn tay màu xám, tay áo viền đen, quần jeans dài màu xanh đen, thắt lưng có chữ "G". Ngoài ra, thi thể bị mất từ 3 - 4 răng cửa hàm trên.

Công an P.Cai Lậy thông báo, ai là nhân thân hoặc biết thông tin liên quan thi thể nêu trên đề nghị liên hệ trực tiếp Công an P.Cai Lậy qua số điện thoại: 02733.710.038 để cung cấp thông tin.

Khu vực phát hiện thi thể là vườn sầu riêng lâu năm, được bao kín bằng tôn, ít người qua lại.