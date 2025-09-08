Thi thể đang phân hủy cạnh chiếc xe máy cháy đen trong nghĩa trang

Ngày 8.9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, Đắk Lắk (thuộc H.Cư M'gar, Đắk Lắk cũ) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang.

Người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ẢNH: T.X

Vị lãnh đạo này cho biết thi thể nằm cạnh một chiếc xe máy bị cháy đen, được xác định là nam giới. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nên chưa có thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8.9, người dân đến khu vực nghĩa trang tại xã Quảng Phú thì nhận thấy có mùi hôi bất thường.

Sau đó, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, cạnh đó là xe máy bị cháy đen nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc.