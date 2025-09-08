Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thi thể đang phân hủy cạnh chiếc xe máy cháy đen trong nghĩa trang

Hữu Tú
Hữu Tú
08/09/2025 18:27 GMT+7

Người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy cạnh chiếc xe máy bị cháy đen trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 8.9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, Đắk Lắk (thuộc H.Cư M'gar, Đắk Lắk cũ) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang.

Đắk Lắk: Phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang - Ảnh 1.

Người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Vị lãnh đạo này cho biết thi thể nằm cạnh một chiếc xe máy bị cháy đen, được xác định là nam giới. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nên chưa có thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8.9, người dân đến khu vực nghĩa trang tại xã Quảng Phú thì nhận thấy có mùi hôi bất thường.

Sau đó, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, cạnh đó là xe máy bị cháy đen nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc.

Tin liên quan

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi phi tang

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi phi tang

Liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi hơn 70 km phi tang, nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Phân hủy nghĩa trang Đắk Lắk Phát Hiện Thi Thể
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận