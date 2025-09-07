Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi phi tang

Thanh Quân
Thanh Quân
07/09/2025 21:12 GMT+7

Liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi hơn 70 km phi tang, nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tối 7.9, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh), là nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi chở xác đi hơn 70 km để phi tang.

- Ảnh 1.

Khu vực người dân phát hiện thi thể chị Đ.

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, Nhã khai nhận chung sống như vợ chồng với chị T.T.Đ (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh) từ khoảng tháng 1.2025 đến nay. Cả 2 sống cùng phòng trọ ở gần cầu An Hạ, thuộc xã Đức Hòa, Tây Ninh.

Tuy nhiên, do biết chị Đ. có quan hệ yêu đương với nhiều người khác nên Nhã can ngăn. Khoảng 19 giờ ngày 29.8, Nhã gặp chị Đ. cùng người đàn ông khác đi từ nhà nghỉ ra.

Tại phòng trọ của Nhã, hai người nói chuyện, Nhã khuyên can nhưng chị Đ. không nghe. Khoảng 23 giờ cùng ngày (29.8), do mâu thuẫn nên chị Đ. lấy dao chém Nhã. Nhã đưa tay trái lên đỡ, chụp dao, tay phải đánh mạnh vào sau đầu chị Đ. khiến chị ngất xỉu, bất tỉnh. Sau đó Nhã kiểm tra thì thấy chị Đ. đã tử vong.

Khoảng 0 giờ ngày 30.8, Nhã lấy 1 bao màu đỏ bỏ thi thể chị Đ. vào, cột miệng bao lại rồi lấy xe máy chở đi phi tang.

Đến sáng 7.9, người dân đi làm đồng tại xã Bình Hiệp (Tây Ninh) phát hiện những phần thi thể bốc mùi nên báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bị sát hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

