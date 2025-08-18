Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vợ sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan

Tuyến Phan
Tuyến Phan
18/08/2025 16:07 GMT+7

Hai người xảy ra mâu thuẫn sau bữa rượu liên hoan, vợ dùng dao nhọn đâm chồng tử vong.

Ngày 18.8, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi giết người.

Vợ sát hại chồng sau bữa rượu liên hoan: Điều tra vụ giết người tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Nghi phạm Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Điều tra ban đầu xác định, rạng sáng 17.8, Hạ và chồng cùng đi liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Hạ sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái khiến chồng chảy máu. Bị đâm, người chồng bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Phát hiện sự việc, cha mẹ chồng chạy tới can ngăn nhưng không được.

Người chồng chạy ra đến sân thì ngã bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hạ và chồng (25 tuổi) cưới nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi. Cả hai làm công nhân, cùng chung một công ty.

