Thế giới

Phát hiện hàng chục tử thi sau cánh cửa bí mật của nhà tang lễ

Khánh An
Khánh An
22/08/2025 07:58 GMT+7

Các thi thể được phát hiện trong cuộc kiểm tra đầu tiên tại một nhà tang lễ, dựa trên các quy định được ban hành vào năm ngoái nhằm ứng phó với những vụ phạm pháp trước đây trong ngành tang lễ ở bang Colorado (Mỹ).

Phát hiện hàng chục tử thi sau cánh cửa bí mật của nhà tang lễ- Ảnh 1.

Thống đốc Colorado Jared Polis ký ban hành luật siết quản lý các nhà tang lễ hôm 24.4.2024

ẢNH: AP

Đài ABC News ngày 22.8 dẫn lời giới chức bang Colorado cho biết họ đang điều tra một nhà tang lễ, nơi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 thi thể đang phân hủy.

Những thi thể này được phát hiện trong một căn phòng phía sau cánh cửa bị che bởi một tấm bìa trưng bày, trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra nhà tang lễ Davis ở thành phố Pueblo.

Họ phát hiện "mùi phân hủy nồng nặc" khi đến đây hôm 20.8. Nhà tang lễ này được điều hành bởi ông Brian Cotter, một điều tra viên tại hạt Pueblo. Ông Cotter đã cố gắng ngăn lực lượng chức năng vào căn phòng đó.

Trong một thời gian dài, bang Colorado bị xem là nơi có mức độ giám sát nhà tang lễ yếu kém nhất ở Mỹ, khi không có các cuộc kiểm tra định kỳ cũng như không yêu cầu chứng chỉ đối với người điều hành nhà tang lễ, theo AP.

Tình trạng này đã tạo điều kiện cho nhiều vụ lạm dụng xảy ra, trong đó có một vụ việc đang chờ xét xử liên quan gần 200 thi thể phân hủy trong một tòa nhà tại thị trấn Penrose cách Pueblo gần 50 km.

Phát hiện ở thành phố Pueblo diễn ra trong cuộc kiểm tra đầu tiên tại nhà tang lễ Davis theo các quy định được ban hành vào năm ngoái nhằm ứng phó với những vụ phạm pháp trước đây trong ngành tang lễ ở Colorado. Trước khi luật thay đổi, các nhà tang lễ chỉ có thể bị kiểm tra nếu có đơn khiếu nại.

Ông Cotter khai rằng một số thi thể đã chờ được hỏa táng khoảng 15 năm.

Phát hiện hàng chục tử thi sau cánh cửa bí mật của nhà tang lễ- Ảnh 2.

Nhà tang lễ Davis

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CPR

Giám đốc Cục Điều tra bang Colorado Armando Saldate III cho rằng đây là "một sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng và sự phản bội đau lòng đối với các gia đình đã gửi gắm người thân của mình cho nhà tang lễ này".

Con số khoảng 20 thi thể trong căn phòng là do nhân viên nhà tang lễ ước tính. Các thi thể chưa được di dời ngay, nên giới chức vẫn chưa có con số chính xác. Các điều tra viên đã thu thập bằng chứng với sự hỗ trợ của các cảnh sát tiểu bang và đang xử lý các thi thể một cách tôn trọng và nhân đạo.

Chưởng lý hạt Pueblo, bà Kala Beauvais, cho biết chưa có cáo buộc nào được đưa ra khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, ông Cotter và anh trai mua nhà tang lễ Davis vào năm 1989. Trang web của nhà tang lễ này cho biết hai anh em mang theo cách điều hành "kiểu cũ" mà họ học được từ cha mình, người từng sở hữu và quản lý các nhà tang lễ ở Colorado, Kansas và Nebraska.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà tang lễ Thi thể Phân hủy Bang Colorado Mỹ Brian Cotter Pueblo
