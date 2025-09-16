Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

Đỗ Trường
Đỗ Trường
16/09/2025 08:01 GMT+7

Sau khi nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân phường An Phú (TP.HCM) chạy lại thì phát hiện người đàn ông khoảng 61 tuổi đã tử vong, bên cạnh là người phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm trên thi thể, nghi bị sát hại.

Khuya 15.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Phú đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường đưa thi thể 2 người tử vong ở khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) về bệnh viện phục vụ khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.T (khoảng 40 tuổi) và ông Đ.V.L (61 tuổi, cùng quê An Giang). Theo thông tin ban đầu tối 15.9, người cháu nội của ông L. đã chứng kiến vụ việc khi xảy ra án mạng đã kêu la thất thanh, rồi gọi điện cho em ông L. về nhà trọ.

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án

ẢNH: A.X

Khi người dân nghe tiếng khóc lại gần thì phát hiện ông L. và bà T. nằm bất động tại hiện trường, liền báo cho cơ quan chức năng. Khi công an đến hiện trường thì cả 2 đã tử vong.

Người dân cho biết vợ chồng ông L. từ quê An Giang lên phường An Phú (TP.HCM) làm ăn, sinh sống nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Trước khi vụ việc xảy ra, ông L. và bà T. cũng đã xảy ra cãi vã kịch liệt, sau đó thì án mạng xảy ra. Hiện Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Nghi phạm dùng dao khống chế để cướp xe

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Nghi phạm dùng dao khống chế để cướp xe

Sau khi ra tay sát hại làm 3 người tử vong và một người bị thương ở Đắk Lắk, trên đường lẩn trốn, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục dùng dao khống chế người dân để cướp xe máy nhằm tẩu thoát.

Đi đòi nợ không được, gây án mạng đâm chết người

Án mạng tại bệnh viện trong ngày sinh của bé vì mâu thuẫn 2 gia đình

Khám phá thêm chủ đề

sát hại Án mạng Khám nghiệm Điều Tra Tự tử Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận