TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

Khuya 15.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Phú đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường đưa thi thể 2 người tử vong ở khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) về bệnh viện phục vụ khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.T (khoảng 40 tuổi) và ông Đ.V.L (61 tuổi, cùng quê An Giang). Theo thông tin ban đầu tối 15.9, người cháu nội của ông L. đã chứng kiến vụ việc khi xảy ra án mạng đã kêu la thất thanh, rồi gọi điện cho em ông L. về nhà trọ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án ẢNH: A.X

Khi người dân nghe tiếng khóc lại gần thì phát hiện ông L. và bà T. nằm bất động tại hiện trường, liền báo cho cơ quan chức năng. Khi công an đến hiện trường thì cả 2 đã tử vong.

Người dân cho biết vợ chồng ông L. từ quê An Giang lên phường An Phú (TP.HCM) làm ăn, sinh sống nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Trước khi vụ việc xảy ra, ông L. và bà T. cũng đã xảy ra cãi vã kịch liệt, sau đó thì án mạng xảy ra. Hiện Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc.