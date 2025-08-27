Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/08/2025 10:41 GMT+7

Trong lúc người phụ xe gọi ông T. dậy để thu tiền xe khách thì phát hiện người đàn ông đã tử vong bất thường trong tư thế ngồi tựa vào ghế như người đang ngủ.

Vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách xảy ra vào tối 26.8, trên chuyến xe đi từ hướng Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) về trung tâm TP.HCM.

Khi đi đến quốc lộ 13 phường Thủ Dầu Một (đoạn sân banh Gò Đậu, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), TP.HCM thì người phụ xe gọi khách dậy (phụ xe tưởng ông T. đang ngủ) để thu tiền vé.

Tuy nhiên, người phụ xe gọi nhiều lần nhưng thấy ông T. vẫn không trả lời, sau đó kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã ngừng thở, tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách - Ảnh 1.

Chiếc xe khách chở nạn nhân

ẢNH: M.N

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã cử các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện đa khoa Bình Dương để khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, qua khám nghiệm ông T. không bị tác động vật lý từ bên ngoài và tử vong do bệnh lý. Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Xe khách TP.HCM Công An TP.HCM Khám nghiệm
