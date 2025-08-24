Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, 1 người bị đâm chết ở xã Phú Giáo

Đỗ Trường
Đỗ Trường
24/08/2025 12:38 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh Trần Hữu Luân (35 tuổi, ở Đắk Lắk) đã bị đâm nhiều nhát vào người, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Vụ việc xảy ra ở xã Phú Giáo (TP.HCM).

Ngày 24.8, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Tấn Qúi (40 tuổi, ở Gia Lai) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc xã Phú Giáo (TP.HCM); nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu đã xảy ra xô xát.

Theo điều tra ban đầu, tối 23.8, Nguyễn Tấn Qúi cùng với anh Trần Hữu Luân (35 tuổi, ở Đắk Lắk) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà số 103 Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ), nay thuộc xã Phú Giáo, TP.HCM.

Sau khi những người nhậu cùng đã nghỉ hết, còn lại Nguyễn Tấn Qúi và anh Trần Hữu Luân ngồi lại tiếp tục ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

TP.HCM: Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, 1 người bị đâm chết ở xã Phú Giáo- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ở xã Phú Giáo

ẢNH: M.D

Nạn nhân Trần Hữu Luân bị đâm nhiều nhát dao vào người, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau vụ việc xảy ra, Nguyễn Tấn Qúi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an xã Phú Giáo bắt giữ.

TP.HCM: Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, 1 người bị đâm chết ở xã Phú Giáo- Ảnh 2.

Nguyễn Tấn Quí đã bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án

ẢNH: M.D

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã cử các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, phối hợp Công an xã Phú Giáo khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Xem thêm bình luận