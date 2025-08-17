Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Mâu thuẫn vì tranh giành khách, nhân viên nhà xe đánh nhau

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/08/2025 09:53 GMT+7

Ngày 16.8, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đang tạm giữ 2 nhân viên của một nhà xe chở khách điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan vụ đánh nhau ở trạm dừng chân trên đường ĐT.741, do mâu thuẫn tranh giành khách.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước trong lúc tranh giành khách đi xe, Ngô Cao Lợi (30 tuổi, ở Đồng Nai) và Đình Bá Tuấn Anh (ở Lâm Đồng, cả hai cùng là nhân viên nhà xe K.L, chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM) đã đánh N.T.T (nhân viên nhà xe N.P) bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, tối 12.8, Ngô Cao Lợi và Đình Bá Tuấn Anh chạy xe chở khách từ Đắk Lắk về TP.HCM, khi đến trạm dừng chân trên đường ĐT.741 ở xã Phú Giáo (thuộc địa phận xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ) thì phát hiện anh N.T.T (nhân viên nhà xe N.P) cũng đang ở đây.

TP.HCM: Mâu thuẫn vì tranh giành khách, nhân viên nhà xe đánh nhau- Ảnh 1.

Nhân viên nhà xe đánh nhau ở trạm dừng chân vì mâu thuẫn tranh giành khách

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vì mâu thuẫn trong lúc tranh giành khách và trước đó N.T.T cũng đã đánh em trai của mình (cùng mâu thuẫn tranh giành khách) khiến Ngô Cao Lợi bực tức xông vào tấn công anh N.T.T tại trạm dừng chân.

Trong lúc Ngô Cao Lợi và N.T.T đánh nhau, Đình Bá Tuấn Anh cũng tham gia đánh nhau gây náo loạn và làm anh N.T.T bị thương nặng. N.T.T được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo đã có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra xử lý vụ việc, đồng thời tạm giữ Ngô Cao Lợi và Đình Bá Tuấn Anh, củng cố hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin liên quan

TP.HCM: Nhiều người xông vào hành hung 3 nhân viên nhà xe

TP.HCM: Nhiều người xông vào hành hung 3 nhân viên nhà xe

Nhiều người xông vào tấn công, hành hung gây thương tích cho 3 nhân viên của nhà xe trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Khởi tố người rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Xử phạt tài xế xe khách giường nằm chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

Tranh Giành Khách TP.HCM xã Phú Giáo Bệnh viện đa khoa Bình Dương Công an xã Phú Giáo Đắk Lắk Đồng Nai nhân viên nhà xe Nhà xe đánh nhau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận