TP.HCM: Mâu thuẫn vì tranh giành khách, nhân viên nhà xe đánh nhau

Theo điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước trong lúc tranh giành khách đi xe, Ngô Cao Lợi (30 tuổi, ở Đồng Nai) và Đình Bá Tuấn Anh (ở Lâm Đồng, cả hai cùng là nhân viên nhà xe K.L, chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM) đã đánh N.T.T (nhân viên nhà xe N.P) bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, tối 12.8, Ngô Cao Lợi và Đình Bá Tuấn Anh chạy xe chở khách từ Đắk Lắk về TP.HCM, khi đến trạm dừng chân trên đường ĐT.741 ở xã Phú Giáo (thuộc địa phận xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ) thì phát hiện anh N.T.T (nhân viên nhà xe N.P) cũng đang ở đây.

Nhân viên nhà xe đánh nhau ở trạm dừng chân vì mâu thuẫn tranh giành khách ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vì mâu thuẫn trong lúc tranh giành khách và trước đó N.T.T cũng đã đánh em trai của mình (cùng mâu thuẫn tranh giành khách) khiến Ngô Cao Lợi bực tức xông vào tấn công anh N.T.T tại trạm dừng chân.

Trong lúc Ngô Cao Lợi và N.T.T đánh nhau, Đình Bá Tuấn Anh cũng tham gia đánh nhau gây náo loạn và làm anh N.T.T bị thương nặng. N.T.T được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo đã có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra xử lý vụ việc, đồng thời tạm giữ Ngô Cao Lợi và Đình Bá Tuấn Anh, củng cố hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích.