TP.HCM: Lại xảy ra cháy trong công ty xử lý môi trường

Theo nhiều người dân, vụ cháy xảy ra lúc khoảng 14 giờ cùng ngày (15.8) tại một công ty chuyên thu gom chất thải và xử lý môi trường có trụ sở và nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp (phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM.

Cảnh sát PCCC huy động hàng chục xe chuyên dụng đến hiện trường khống chế đám cháy ẢNH: Đ.X

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại khu nhà xưởng đốt rác đã phát hiện lửa, khói bốc lên, lập tức sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhưng do bên trong có nhiều chất dễ cháy nên không thể khống chế được đám cháy. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói cuồn cuộn bốc lên cao.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM đã điều động 10 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, sau hơn 1 giờ đám cháy mới được khống chế.

Cột khói bốc lên cao hàng chục mét ẢNH: Đ.X

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại của vụ cháy và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, rạng sáng 9.8, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại kho chứa phế liệu của một công ty chuyên thu gom chất thải, xử lý môi trường ở phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM làm 1 xe 7 chỗ và 1 xe tải, cùng nhiều tài sản khác bị cháy rụi.