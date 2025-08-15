TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người thân trong gia đình ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên, TP.HCM (phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) phát hiện bà cụ tử vong trong tư thế đang nằm trên ghế xếp xem ti vi nên lầm tưởng là bị tử vong do bệnh lý, tuổi cao.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra sát hại bà cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên ẢNH: Đ.X

Tuy nhiên, khi trích xuất camera trong nhà thì mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện từ tối hôm trước (khoảng 19 giờ 30 ngày 14.8), một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã đột nhập vào trong nhà.

Bà cụ nằm ở nhà một mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc bà cụ đang nằm trên ghế xếp thì người đàn ông lặng lẽ từ phía sau tiến lại rồi bất ngờ bóp cổ, lấy gối đè lên mặt khiến bà cụ nghẹt thở, tử vong ngay ít phút sau đó.

Nghi phạm bóp cổ, sát hại bà cụ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi bà cụ tử vong, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã tìm nguồn điện, wifi để tắt, đồng thời tắt bóng điện và tìm kiếm thứ gì đó một hồi mới rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nghi phạm sát hại bà cụ được camera ghi lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi xem hết quá trình gây án của người đàn ông, người nhà mới tá hỏa báo cho Công an phường Tân Uyên và Công an TP.HCM đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ, truy bắt hung thủ.