Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/08/2025 17:35 GMT+7

Ngày 15.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Uyên (TP.HCM) điều tra nghi án một bà cụ 80 tuổi ở địa phương này bị kẻ gian đột nhập vào nhà và sát hại dã man.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người thân trong gia đình ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên, TP.HCM (phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) phát hiện bà cụ tử vong trong tư thế đang nằm trên ghế xếp xem ti vi nên lầm tưởng là bị tử vong do bệnh lý, tuổi cao.

TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên- Ảnh 1.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra sát hại bà cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên

ẢNH: Đ.X

Tuy nhiên, khi trích xuất camera trong nhà thì mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện từ tối hôm trước (khoảng 19 giờ 30 ngày 14.8), một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã đột nhập vào trong nhà.

TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên- Ảnh 2.

Bà cụ nằm ở nhà một mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc bà cụ đang nằm trên ghế xếp thì người đàn ông lặng lẽ từ phía sau tiến lại rồi bất ngờ bóp cổ, lấy gối đè lên mặt khiến bà cụ nghẹt thở, tử vong ngay ít phút sau đó.

TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên- Ảnh 3.

Nghi phạm bóp cổ, sát hại bà cụ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi bà cụ tử vong, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã tìm nguồn điện, wifi để tắt, đồng thời tắt bóng điện và tìm kiếm thứ gì đó một hồi mới rời khỏi hiện trường.

TP.HCM: Điều tra nghi án bà cụ 80 tuổi bị sát hại ở phường Tân Uyên- Ảnh 4.

Hình ảnh nghi phạm sát hại bà cụ được camera ghi lại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi xem hết quá trình gây án của người đàn ông, người nhà mới tá hỏa báo cho Công an phường Tân UyênCông an TP.HCM đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ, truy bắt hung thủ.

Khám phá thêm chủ đề

