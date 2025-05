Bình Dương: Nghi phạm giết người ra đầu thú sau 11 năm bỏ trốn

Ngày 27.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tài Đức Toàn (29 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra từ tháng 11.2014. Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi Nguyễn Tài Đức Toàn quyết định đầu thú để làm rõ những tình tiết liên quan.

Theo thông tin từ công an, vào tháng 11.2014, Nguyễn Tài Đức Toàn đi chơi bằng xe máy từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) qua P.Bình Thắng (TP.Dĩ An, Bình Dương). Khi đến gần khu vực Giáo xứ Nghĩa Sơn (TP.Dĩ An) thì bất ngờ có một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đầu xe và đánh Toàn mà không có bất cứ lý do gì.

Sau khi bị đánh, Toàn nhìn thấy một người trong nhóm thanh niên đã đánh mình vào bên trong một tiệm làm tóc ở khu phố Quyết Thắng (P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) nên đi lấy dao, đeo khẩu trang quay lại tiệm làm tóc đâm nhiều nhát vào người này rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi phạm Nguyễn Tài Đức Toàn ra đầu thú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau vụ án mạng, cơ quan công an thụ lý điều tra và tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, sau khi gây án Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, lẩn trốn ở nhiều nơi. Sau 11 năm, Toàn trở về Đồng Nai thì được công an vận động, gia đình đã đưa Toàn ra đầu thú.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Toàn đã thừa nhận hành vi của mình. Qua đối chiếu các dấu vết, chứng cứ để lại hiện trường và thực nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định Toàn là nghi phạm đã gây ra vụ án mạng nói trên.