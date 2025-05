Đồng Nai: Bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn tài xế xe tải

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn (ở xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ dùng súng tự chế bắn người.

Theo thông tin ban đầu, tối 1.5, anh T.M.C. (25 tuổi, ở xã Tân An) điều khiển xe tải lưu thông trên đường thuộc địa bàn xã Tân An thì có một nam thanh niên đuổi theo, chặn xe lại để hỏi chuyện "xe tải chạy gây bụi mù mịt".

Lúc này, anh T.M.C. mở cửa xe thì bất ngờ nam thanh niên trên dùng súng tự chế bắn vào bụng anh C.

Anh T.M.C được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, lấy viên đạn ra ngoài. Các bác sĩ xác định viên đạn xuyên vào bụng, đâm thủng dạ dày và nằm trong tụy của bệnh nhân.

Sáng 6.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Tân An tiến hành truy xét, xác định Phan Văn Sơn là nghi phạm nổ súng nên đã bắt giữ để xử lý theo quy định.