TP.HCM: Nghi ghen tuông, người đàn ông đâm 2 người trọng thương rồi đốt xe tự tử

Chiều 14.8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, phối hợp với Công an phường Bình Dương thực hiện khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra về vụ một người đàn ông đã tự tử sau khi dùng dao đâm 2 người khác bị trọng thương trên đường N13, khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP.HCM (phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ).

Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày, người dân sinh sống trên đường N13 và đường D3 (khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương) nghe tiếng kêu la thất thanh phát ra từ chiếc đầu kéo xe container đang đậu trên đường N13, liền chạy lại thì thấy đôi nam nữ ở trong xe đầu kéo chạy ra ngoài với nhiều vết thương trên người.

Trong lúc người dân hỗ trợ đưa 2 nạn nhân bị đâm trọng thương đi cấp cứu ở bệnh viện thì bên trong đầu kéo xe container bỗng phát hỏa, liền báo cho lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng PCCC dập được lửa thì phát hiện 1 người đàn ông đã tử vong ở bên trong.

Đến chiều cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo người dân, nhiều khả năng vụ việc do ghen tuông nên người đàn ông đã đâm trọng thương đôi nam nữ ở trên đầu kéo xe container, sau đó cố thủ ở bên trong xe rồi phóng hỏa tự thiêu.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra làm rõ.