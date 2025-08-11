Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/08/2025 20:24 GMT+7

Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ chiếc xe cẩu bị phóng điện làm phụ xe tử vong và tài xế bị thương nặng tại phường Tân Hiệp (TP.HCM).

Theo thông tin từ công an, vụ việc xảy ra sáng 11.8, tại phường Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM khi chiếc xe cẩu đang nâng cần cẩu lên cao thì phóng điện từ đường dây điện trung thế trên đường Tân Hiệp 17 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp).

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe cẩu đã nâng cần cẩu lên gần chạm vào đường dây điện trung thế thì bị phóng điện. Công an phường Tân Hiệp cho biết đã có 1 người tử vong và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

TP.HCM: Xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe cẩu bị phóng điện

ẢNH: Đ.C

Người bị tử vong được xác định là phụ xe T.Đ.P (20 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP.Cần Thơ), còn tài xế N.T.L (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, năm 2013, tại Bình Dương cũ từng xảy ra vụ việc tương tự khi 1 chiếc xe cẩu trong lúc cẩu cây dầu đã bị phóng điện từ đường dây 500 Kv khiến toàn khu vực miền Nam bị cúp điện.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Công An TP.HCM phường Tân Hiệp Bình Dương Công an phường Tân Hiệp Xe cẩu
