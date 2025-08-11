Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Công an xác định được 4 nghi phạm dàn cảnh móc túi ở chợ công nhân

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/08/2025 16:58 GMT+7

Ngày 11.8, lãnh đạo phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết công an phường phối hợp với Công an TP.HCM đã xác định được 2 nghi phạm dàn cảnh móc túi trên địa bàn. Đồng thời Công an phường Tây Nam cũng nhận diện được 2 nghi phạm móc túi tương tự ở chợ công nhân thuộc địa phương này.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an TP.HCM đã bắt được 2 nữ nghi phạm tại Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) và đang được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ móc túi ở phường Bến Cát (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM.

Trước đó, ngày 3.8, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người phụ nữ giả dạng công nhân giả vờ vào mua trái cây ở chợ chiều Mỹ Phước 3 (phường Bến Cát, TP.HCM).

Trong lúc một nữ công nhân đang mua hàng thì 2 người phụ nữ này giả vờ lựa chọn trái cây, chen lấn đã móc túi lấy ví tiền của một nữ công nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi sạp bán trái cây.

TP.HCM: Công an xác định được 4 nghi phạm dàn cảnh móc túi ở chợ công nhân - Ảnh 1.

2 phụ nữ (từ trái qua) dàn cảnh móc túi của một nữ công nhân ở chợ Mỹ Phước 3, phường Bến Cát

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ thông tin của người dân cung cấp, lãnh đạo UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng xác minh, đồng thời phối hợp với Công an TP.HCM truy xét các nghi phạm.

Cùng thời điểm ngày 3.8, trên địa bàn phường Tây Nam (phường An Tây, thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ), TP.HCM cũng xảy ra vụ móc túi tương tự. Sau đó, Công an TP.HCM cũng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và bắt giữ 2 nghi phạm cùng ở Quảng Nam cũ nay là TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

