TP.HCM: Cháy kho phế liệu công ty xử lý môi trường, nhiều xe bị thiêu rụi

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ cháy đã nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa phế liệu nằm trong khu dân cư trên đường An Phú 20, phường An Phú (TP.HCM) khiến nhiều người dân hoảng hốt, thức giấc.

Khi phát hiện khói, lửa bốc lên cuồn cuộn trong nhà kho, những người dân ở kế bên vội vàng di chuyển đồ đạc ra ngoài đề phòng đám cháy có thể uy hiếp, cháy lan sang nhà lân cận.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: Đ.X

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, sau khoảng thời gian, đám cháy đã được khống chế nhưng có đến 2 xe ô tô (1 xe tải, 1 xe du lịch) bị cháy. Không có thiệt hại về người.

Xe tải bị cháy ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết qua thống kê sơ bộ công ty vận tải và xử lý môi trường có khu nhà xưởng rộng khoảng 8.000 m2, trong đó kho chứa phế liệu khoảng 500 m2. Diện tích cháy và nhà xưởng bị hư hại khoảng 400 m2. Nhiều khả năng vụ cháy do chập điện gây ra.

Xe du lịch cũng bị cháy rụi ẢNH: Đ.X

Ông Châu cho biết hiện cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng trực thuộc UBND phường phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, thống kê toàn bộ các cơ sở kinh doanh phế liệu, xử lý môi trường, hộ kinh doanh… trong địa bàn để có phương án xử lý dứt điểm.