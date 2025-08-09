Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Cháy kho phế liệu công ty xử lý môi trường, nhiều xe bị thiêu rụi

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/08/2025 13:03 GMT+7

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 2 giờ 30 ngày 9.8 tại kho chứa phế liệu của một công ty chuyên xử lý môi trường trên đường An Phú 20, phường An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ), TP.HCM đã thiêu rụi 2 xe ô tô cùng nhiều tài sản khác.

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ cháy đã nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa phế liệu nằm trong khu dân cư trên đường An Phú 20, phường An Phú (TP.HCM) khiến nhiều người dân hoảng hốt, thức giấc.

Khi phát hiện khói, lửa bốc lên cuồn cuộn trong nhà kho, những người dân ở kế bên vội vàng di chuyển đồ đạc ra ngoài đề phòng đám cháy có thể uy hiếp, cháy lan sang nhà lân cận.

TP.HCM: Cháy kho phế liệu công ty xử lý môi trường, nhiều xe bị thiêu rụi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: Đ.X

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, sau khoảng thời gian, đám cháy đã được khống chế nhưng có đến 2 xe ô tô (1 xe tải, 1 xe du lịch) bị cháy. Không có thiệt hại về người.

TP.HCM: Cháy kho phế liệu công ty xử lý môi trường, nhiều xe bị thiêu rụi- Ảnh 2.

Xe tải bị cháy

ẢNH: Đ.X

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết qua thống kê sơ bộ công ty vận tải và xử lý môi trường có khu nhà xưởng rộng khoảng 8.000 m2, trong đó kho chứa phế liệu khoảng 500 m2. Diện tích cháy và nhà xưởng bị hư hại khoảng 400 m2. Nhiều khả năng vụ cháy do chập điện gây ra.

TP.HCM: Cháy kho phế liệu công ty xử lý môi trường, nhiều xe bị thiêu rụi- Ảnh 3.

Xe du lịch cũng bị cháy rụi

ẢNH: Đ.X

Ông Châu cho biết hiện cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng trực thuộc UBND phường phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, thống kê toàn bộ các cơ sở kinh doanh phế liệu, xử lý môi trường, hộ kinh doanh… trong địa bàn để có phương án xử lý dứt điểm.

Tin liên quan

TP.HCM: Cháy nhà hàng hải sản ở phường Thuận Giao

TP.HCM: Cháy nhà hàng hải sản ở phường Thuận Giao

Trong lúc nhiều nhân viên đang ngủ thì phát hiện khói và lửa phát ra từ khu vực phòng VIP của nhà hàng, đã nhanh chóng hô hoán mọi người thức giấc, chạy ra ngoài thoát thân. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

TP.HCM: Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người thoát nạn qua ban công

Gia Lai: Cháy tiệm ảnh cưới ở P.Bình Định

Khám phá thêm chủ đề

UBND phường An Phú Công An TP.HCM cháy PCCC vụ cháy môi trường Phế liệu TP.HCM phường An Phú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận